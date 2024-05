Temperaturas podem chegar a 14º C e meteorologia emite sinal de alerta em Goiás: veja cidades

Durante data, haverá predomínio de sol nas regiões, com elevação das máximas e diminuição das mínimas

Gabriella Pinheiro - 19 de maio de 2024

Decisão foi da Justiça em Rio Verde. (Foto: Reprodução)

Temperaturas de 14ºC e baixa umidade relativa do ar. Esse é o cenário que deve predominar em algumas cidades e regiões de Goiás ao longo da segunda-feira (20), conforme aponta o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo o informe, haverá predomínio de sol em todas as regiões do estado, com elevação das temperaturas máximas e mínimas mais baixas.

O órgão ainda emite um alerta para umidade relativa do ar que deve alcançar o nível de atenção no período da tarde.

Dentre as regiões, o Sul deve registrar mínimas de 13º C, enquanto Centro, Sudoeste e Leste aparecem com 14º C. Já no Norte e no Oeste, a previsão é de 21º C. A expectativa é que todas as regiões tenham umidade relativa do ar de 25% até 85%.

Já em relação aos municípios, Mineiros, Pires do Rio, Ipameri e Jataí devem ter mínimas de 14°C. Logo atrás, aparecem Goiânia, Rio Verde, Formosa, Cristalina e Palminópolis, com 15ºC.

Na sequência, vem Anápolis, Luziânia, Goiandira, Três Ranchos, Cumari, Nova Aurora, Santa Helena, Ceres, Davinópolis, Caiapônia, Doverlândia e Firminópolis com 16ºC.

Em São João da Paraúna, Itumbiara, Palmeiras de Goiás, Iporá, Goianésia e Ouvidor, o prognóstico é de 17ºC. Cenário similar é esperado para Catalão e Cocalzinho, com 18ºC.

Porangatu, Rubiataba e Flores de Goiás aparecem com mínimas de 20ºC. Já Montes Claros, Aruanã e Araguapaz devem registrar 21ºC.