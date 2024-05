Durante Pecuária de Goiânia, Gustavo Mioto revela o que faz para renovar amor com Ana Castela: “várias vezes”

Em entrevista, cantor ainda definiu a capital goiana como sendo "terra dos apaixonados"

Gabriella Pinheiro - 20 de maio de 2024

Gustavo Mioto e Ana Castela se apresentaram na Pecuária de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Embarcando no clima da terra dos apaixonados, como ele próprio definiu, o cantor Gustavo Mioto abriu o coração e revelou um gesto romântico que costuma fazer com a namorada e artista Ana Castela para renovar o amor entre os dois.

A declaração foi feita durante uma entrevista do sertanejo ao portal Léo Dias, no sábado (18), nos bastidores do show realizado na Pecuária de Goiânia.

Na gravação, o cantor foi questionado por uma jornalista se tinha o hábito de fazer serenatas para a companheira e conseguiu surpreender pela resposta.

“Já. Várias vezes. Às vezes ela está cansadona, às vezes ela está querendo conversar, às vezes ela está só querendo ouvir alguma coisa e a gente se liga. Às vezes eu estou criando algumas músicas e mostrando para ela e assim vai”, disse.

Durante o bate-papo, ele ainda define a capital goiana como sendo a “terra dos apaixonados” e brincou que faria uma ‘miototerapia’ no evento, oferecendo conselhos por meio das músicas.

De quebra, o artista chega a revelar já ter ajudado uma celebridade durante uma crise no relacionamento.

“A gente estava gravando o clipe da ‘Parquinho’, que é uma das músicas desse projeto, e quem participa do clipe é a Criss Paiva, do PodVênus, e o namorado dela. Depois de gravar o clipe e de eu mostrar a música para eles, eles seguiram exatamente o que fizeram no clipe para consertar uma briga que eles tiveram e falaram que a miototerapia funciona”, brinca.

Veja o vídeo: