Quem são os possíveis candidatos a prefeito de Anápolis nas Eleições 2024

Cenário político já se encontra aquecido, contando com pré-candidatos bem definidos e alianças políticas formadas

Isabella Valverde - 22 de maio de 2024

Possíveis candidatos a prefeito de Anápolis nas Eleições 2024. (Foto: Montagem/Portal 6)

Neste ano, a população vai às urnas para eleger o próximo governante que tomará conta da cidade a partir de 2025. Em Anápolis, o cenário político já se encontra aquecido, contando com candidatos bem definidos e alianças políticas formadas.

As eleições municipais estão marcadas para o dia 06 de outubro, em todo o cenário nacional, com exceção apenas do Distrito Federal (DF) e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE).

Com a data ficando cada vez mais próxima, os partidos políticos possuem apenas até o dia 05 de agosto para oficializar qual candidato seguirá na disputa, o que não será um problema no município.

Antônio Gomide (PT)

Por meio de uma publicação feita nas redes sociais, no final de dezembro de 2023, em que faz referência às gestões que liderou na cidade, Antônio Gomide confirmou que seria pré-candidato a prefeito de Anápolis.

Representando o Partido dos Trabalhadores (PT), o candidato já conta com uma vasta experiência na política, tendo sido eleito prefeito da cidade por duas vezes consecutivas, além de ter atuado como vereador e deputado estadual, cargo este em que permanece atualmente.

Eerizânia Freitas (UB)

Eerizânia Freitas teve a pré-candidatura a prefeita de Anápolis lançada ainda em abril pelo atual gestor da cidade, Roberto Naves (Republicanos). Pouco depois, o governador Ronaldo Caiado (UB) anunciou apoio à professora durante a corrida eleitoral.

Representante da União Brasil (UB), a docente já atuou nas pastas de Educação, Integração Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, estando atualmente no cargo de coordenadora de Políticas Sociais.

Márcio Corrêa (PL)

Em abril, Márcio Corrêa foi oficialmente lançado pelo Partido Liberal (PL) para ser o representante da sigla na disputa pela Prefeitura de Anápolis. O pré-candidato, que ficou em terceiro lugar na última eleição, conta com o apoio do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL).

Em 2023, quando ainda era presidente do MDB de Anápolis, o empresário tomou posse na Câmara dos Deputados após Célio Silveira (MDB) se afastar do cargo. Antes da carreira política, Márcio atuou como professor da rede estadual, assim como dentista.

Eugênio Lourenço Dias (PSOL)

Eugênio Lourenço Dias anunciou a pré-candidatura a prefeito de Anápolis ainda em janeiro, sendo oficialmente confirmado pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) no mês seguinte.

Advogado e professor de Direito, Eugênio já havia sido cotado para concorrer ao cargo pela sigla em 2020, mas na época acabou tendo que sair da disputa por estar passando por problemas familiares. Para mais, é conhecido pelo envolvimento com pautas sociais e atuou como procurador-geral durante a gestão Ernani de Paula (2001-2003).

Hélio Lopes (PSDB)

As especulações sobre a pré-candidatura de Hélio Lopes à Prefeitura de Anápolis tiveram início ainda em outubro de 2023, quando foi convidado pelo ex-governador Marconi Perillo a se filiar ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). No início de março, foi oficialmente confirmado como representante da sigla.

Mesmo sem histórico anterior na política, o advogado é reconhecido na cidade pelo tempo em que atuou como presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e do Ipasgo.

José de Lima (PMB)

Outro nome na disputa pelo Centro Administrativo é José de Lima, que será o representante do Partido da Mulher Brasileira (PMB). Ele anunciou a pré-candidatura em abril, durante entrevista à Manchester FM.

Esta não é a primeira vez que o empresário participa da corrida pela Prefeitura de Anápolis, indo agora para a sexta candidatura pelo cargo. José de Lima também já atuou como deputado estadual e vereador.

Lisieux Borges (PSB)

Vereador em Anápolis, Lisieux Borges deixou o Partido dos Trabalhadores (PT) e se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) para lançar a candidatura a prefeito de Anápolis.

Já familiarizado com a área política, o engenheiro atuou em três mandatos como vereador, além de ser ex-presidente da Câmara Municipal.

Mariane Stival (PDT)

Após a desistência de Pedro Sahium (PDT) em março, Mariane Stival utilizou as redes sociais para lançar seu nome como pré-candidata do partido à Prefeitura de Anápolis.

Antes membro do Partido Verde (PV), a advogada e professora universitária pertence ao grupo político do presidente da Câmara Municipal, Domingos Paula.