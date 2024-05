Isabelle diz com quais ex-BBBs ainda mantém contato

Folhapress - 24 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/ Globoplay)

Isabelle Nogueira, 31, contou como anda sua convivência com os ex-colegas de confinamento do BBB 24 (Globo).

A ‘cunhã’ revelou que ainda mantém contato frequente com o campeão Davi Brito, 21, e com Beatriz Reis, 24. “Falo muito com o Davi, e com a Bia também. São amizades que posso falar que podem ser duradouras, porque vieram até aqui”, declarou, em entrevista ao PodDelas.”

Raquele, Alane e Marcus Vinícius são outros ex-brothers com quem Isabelle ainda conversa, embora com menos frequência. “Falo às vezes [também] com a Raquele, Alane, Marcus, que são pessoas que acredito que farão parte do meu dia a dia.”

Isabelle contou ainda como faz para driblar a distância no namoro com Matteus Amaral, 27. “Nos falamos todos os dias, ligamos por videochamada. ‘Bora dormir juntos no vídeo, tu dorme aí e eu durmo aqui’. Falamos horas no telefone!”