Cliente não encontra carro após sair de boate sertaneja e vai para cima de segurança: ‘ladrão’

Versão do homem é de que segurança teria começado a briga

Samuel Leão - 25 de maio de 2024

Segurança teria agredido o cliente no bar. (Foto: Reprodução)

Uma confusão, em um bar sertanejo de Goiânia, virou caso de polícia após um cliente não encontrar o próprio caso e ter um desentendimento com o segurança e alega ter sido até agredido pelo segurança. Já o profissional de segurança diz ter reagido após o homem ter partido para cima dele e o chamado de ladrão.

Por volta das 03h deste sábado (25), a vítima teria decidido ir embora do local, situado no bairro Jardim Novo Mundo, mas não encontrou o próprio carro que, conforme ele, havia deixado na porta do estabelecimento.

Ele então teria perguntado para o segurança onde o veículo estava, momento no qual o profissional teria partido para cima dele. Já segundo a versão do trabalhador, ele teria dito que não sabia onde o carro ficou e recebeu e, de imediato, foi chamado de ladrão – momento em que foi agredido pelo cliente.

Assim, a Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local, onde foram colhidos os relatos.

A vítima foi orientada a procurar uma unidade de saúde e realizar os exames para comprovar as agressões sofridas. Também foi dito que comparecesse à Central de Flagrantes para registrar a ocorrência.

Na sequência, ele teria deixado o local acompanhado de um amigo. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).