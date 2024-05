6 mentiras que os homens mais contam às mulheres e não gostariam que elas soubessem

Além da falta de comprometimento com o sentimento do outro, quando a verdade vem à tona, aquela relação pode acabar mal e gerar traumas na outra pessoa

Pedro Ribeiro - 27 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Freepik)

Para alguns psicanalistas, a mentira é um mecanismo de defesa. Isso acontece quando algumas pessoas não conseguem enfrentar uma realidade ou não sabem lidar com a situação de alguma forma.

No entanto, mentir para alguém com quem você está se relacionando é algo grave! Além da falta de comprometimento com o sentimento do outro, quando a verdade vem à tona, aquela relação pode acabar mal e gerar traumas na outra pessoa.

De uma forma geral, os homens tem mais dificuldades de serem francos e exporem o seu lado mais sensível e por isso acabam mentindo. Porém, muitas dessas inverdades são apenas artifícios para conseguir benefícios em relação as mulheres.

1. Eu só converso com você

Bom para começar essa lista, quando o homem diz isso é muito difícil que seja verdade, ainda mais se tratar de um homem solteiro, ou que terminou o relacionamento recentemente.

Quando contam essa mentira, querem retirar todas as desconfianças que a outra pessoa possa ter com ele e se isentar das acusações.

2. Eu nunca vou te fazer sofrer

Então, como que alguém pode garantir isso para outra pessoa? Claro que quando se está em um relacionamento, não queremos machucar nem magoar o outro, mas dependendo da situação isso pode acontecer.

Por isso, o ideal é abrir o jogo e falar a verdade, mesmo que isso seja muito difícil.

3. Amanhã te mando mensagem



Essa é uma das mentiras que os homens mais contam. Antigamente era muito comum que os homens falassem que ligariam no dia seguinte após um encontro, mas as coisas ficaram um pouco diferente.

Em meio a era tecnológica, as mensagens são um recurso muito prático de comunicação. Essa é uma desculpa comum usada para encerrar uma conversa ou encontro sem se comprometer.

4. Você é a primeira mulher com quem faço isso



Essa mentira também é clássica. Muitos homens falam isso para que a mulher se sinta especial. Então, fique atenta!

5. Meu carro estragou e não deu pra te avisar



Eu sei, imprevistos acontecem, mas o cara sumir e desaparecer por horas, apenas porque o carro estragou parece um pouco estranho, não acha?

Nesses momentos não custa nada ligar ou avisar do que está acontecendo.

6. Sou diferente de todos que você já conheceu

Por fim, mas não menos grave, este pode ser um sinal de alerta sobre o caráter de um homem. Mas não se deixe enganar, apenas dizer que é diferente não prova nada.

A verdadeira diferença se mostra por meio de atos e atitudes do dia a dia.

