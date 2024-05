Sabrina Sato fala sobre relacionamento com Nicolas Prattes

Apresentadora diz que percebeu que estava apaixonada pelo ator no Carnaval

Folhapress - 27 de maio de 2024

(Foto: Reprodução)

Sabrina Sato e Nicolas Prattes abriram a intimidade para a Glamour e deram detalhes sobre o relacionamento.

A apresentadora diz que percebeu que estava apaixonada pelo ator no Carnaval. “[Você sabe que está apaixonada] quando todos seus amigos e suas amigas não aguentam mais você falar dele. Isso aconteceu no Carnaval. Ele aguentou toda minha maratona depois de ter gravado até tarde a novela. Tive a certeza que estava apaixonada”.

O ator afirma que já tinha um ‘encantamento por ela’. “Lembro que, quando começamos a conversar, percebi que tínhamos muitas coisas em comum, além daquele encantamento inicial. E, logo, me vi apaixonado mesmo”.

Sabrina explica como o parceiro tem agregado em sua vida. “O Nicolas me inspira a ser uma pessoa melhor a cada dia. Ele é muito comprometido e dedicado com as pessoas que ama, com o trabalho e tudo que se propõe a fazer. Além de me apoiar nas minhas decisões e projetos, sempre empolgado com as minhas realizações… Ele realmente tem sido um parceiro incrível e uma fonte constante de inspiração e amor na minha vida”.

Nicolas acrescenta que eles estão construindo uma história juntos. “Claro, novos sonhos em comum vão surgindo. Mas estamos, no momento, vivendo intensamente o nosso presente, esse nosso encontro”.