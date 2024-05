Belator Centro Automotivo oferece serviços gratuitos em troca de alimentos e água para vítimas do desastre no Rio Grande do Sul

Campanha 'Unidos pelo Sul' já arrecadou 1 tonelada de insumos e recompensas incluem troca de óleo, alinhamento e balanceamento

Publieditorial - 28 de maio de 2024

Loja Belator Centro Automotivo fica localizada na Avenida Universitária. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

A Belator Centro Automotivo anunciou a campanha ‘Unidos pelo Sul’, para reunir insumos direcionados às vítimas do desastre ocorrido no Rio Grande do Sul (RS) e ainda de quebra dar aquela ajudinha para os clientes.

A iniciativa teve início no dia 08 de maio e durante os quase 20 dias, a empresa já recebeu cerca de 01 tonelada de alimentos e aproximadamente 500 litros de água.

A ideia consiste em: os clientes que doarem 05 kg de alimentos não perecíveis (exceto sal e fubá) ganham, como recompensa, o alinhamento e balanceamento no veículo.

Além disso, aqueles que doarem 15 kg de alimentos não perecíveis ou mais, ganham alinhamento, balanceamento e ainda uma troca de óleo do motor (não inclusos os filtros).

A Belator ainda está reunindo peças de roupas, roupas de cama, cobertores, materiais de higiene, de limpeza e brinquedos. Todas as doações estão sendo encaminhadas para a Base Aérea de Anápolis, que está fazendo o transporte das doações até o estado do Rio Grande do Sul.

Quem é a Belator?

A Belator completa dois anos em dezembro e já escreveu seu nome no cenário automotivo de Anápolis como referência em atendimento e cuidados com veículos.

Nota 4,8 no Google, a empresa tem compromisso com a satisfação e a segurança dos clientes, oferecendo atendimento personalizado com hora marcada, de fácil acesso, além de sala de espera climatizada, acompanhamento do processo de diagnóstico e garantia nas peças.

Os serviços da Belator incluem diagnóstico automotivo, rodízio de pneus, alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo e filtros, manutenção de ar condicionado, troca de bateria, limpeza de bicos, manutenção elétrica, troca de pneus, troca de disco de freios, entre outros.