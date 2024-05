Boulos e Nunes são vistos como mais preparados, mas rivalizam com Datena em segurança, mostra Datafolha

Dados são da mais recente pesquisa do Datafolha. Ela mostra que 76% dos paulistanos querem ações diferentes da próxima pessoa a ocupar o governo municipal

Folhapress - 30 de maio de 2024

São Paulo, maior cidade do Brasil. (Foto: Captura/Youtube)

IGOR GIELOW – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O paulistano considera que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), são os nomes mais preparados para lidar com os problemas da capital paulista. Ambos lideram a corrida eleitoral para a prefeitura neste ano.

Os dados são da mais recente pesquisa do Datafolha. Ela mostra que 76% dos paulistanos querem ações diferentes da próxima pessoa a ocupar o governo municipal, uma oscilação dentro da margem de erro de três pontos ante questão semelhante em agosto do ano passado, quando 79% disseram isso.

Para 20%, as ações podem ser as mesmas –eram 17% antes. O restante não soube responder. Entre quem se diz eleitor de Nunes, a manutenção de suas políticas é desejada por 39%, enquanto 58% pedem mudanças.

O instituto apresentou nove itens aos entrevistados, buscando saber qual a nota de 0 a 10 que eles receberiam como prioridade na hora de decidir seu voto. O resultado é homogêneo: todos levaram nota variando de 8 a 9, equivalendo como preocupação temas como segurança e mudança climática.

Ambas as rubricas estão muito em evidência pelo noticiário policial diário (ainda que no papel a responsabilidade pela segurança seja dos governos estaduais) e pela tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul.

Apenas no item segurança o pré-candidato José Luiz Datena (PSDB), que tem longa história de apresentador de programas conhecidos como “mundo cão” e posições mais duras acerca da criminalidade, empata com os dois líderes na percepção de maior preparo.

Datena tem 19%, assim como Nunes. Boulos, acusado por adversários de frouxidão no assunto, aparece como 17% (pela margem de erro, um empate). Os restantes ficam abaixo de 6% no tema, que ganhou nota média 8,7 como prioridade.

Nos restantes, Boulos fica à frente numericamente em cinco itens, seguido de Nunes, e inverte a posição em quatro. Mas estão empatados, com uma vantagem numérica significativa apenas em dois temas próximos da esfera política do deputado, que fez carreira como líder dos sem-teto na capital.

São eles habitação (nota 8,5), em que ele é visto como o mais preparado por 25%, ante 20% do prefeito, que já apontou a área como prioritária para o debate eleitoral, e assistência às pessoas em situação de rua (nota 8,2): 25% a 20% novamente.

O deputado ainda fica empatado, mas numericamente à frente, em saúde (nota 8,9, 20% a 19%), educação (nota 9, 21% a 18%), mudança climática (nota 7,9, 19% a 16%). O prefeito inverte numericamente o placar em combate às enchentes (nota 8,5, 21% a 20%), transporte (nota 8,6, 23% a 21%) e coleta de lixo (nota 8,8, 21% a 20%).

Em todos os itens, salvo segurança, os demais candidatos ficam abaixo de 11% na percepção como os mais preparados.

Segundo o Datafolha, em duas simulações os rivais principais até aqui estão empatados. Na que Datena e Kim Kataguiri (União Brasil) estão na cédula, Boulos leva vantagem numérica por 24% a 23%. Sem os dois nomes, Nunes tem 26% a 24%.

O instituto ouviu 1.092 pessoas nos dias 27 e 28 de maio, em uma pesquisa contratada pela Folha de S.Paulo sob número SP-01845/2023 no registro do Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro é de três pontos para mais ou menos.