Homem ganha R$ 4 milhões na loteria, mas fica sem o prêmio

Situação surpreendeu casal e ganhou um capítulo inesperado

Gabriella Pinheiro - 30 de maio de 2024

(Fofo: Nação TV)

Já imaginou faturar aproximados R$ 4 milhões na loteria, mas, no fim das contas, acabar ficando sem o prêmio? Bom, foi essa a realidade vivenciada por um homem e uma mulher.

A situação teria ocorrido com o casal, Nareerat Phanphamorn e o marido dela, Kiat Liamsuwan, que ficaram a apenas um telefonema de conquistar o item almejado.

Em um relato publicado no Facebook, a mulher, de 37 anos, afirmou que a reviravolta para a quase conquista aconteceu quando o companheiro dela comprou os bilhetes online em setembro e aguardava a entrega.

Em um dado momento, ambos foram até um templo para rezar pelos números da sorte por meio de uma atividade de leitura da sorte com bastões chineses e recebendo o mesmo número, 20.

No entanto, para o casal, os bilhetes seriam deixados antes do anúncio da loteria, que ocorreu no dia 1º de outubro. Contudo, eles não chegaram até o local.

Mas foi ao checar os números apostados que o casal ficou alarmado e recebeu uma surpresa.

Isso porque eles notaram que todos os cinco ingressos adquiridos haviam ganhado a loteria, o jackpot de 30 milhões de baht. Ou seja, eles haviam ganho aproximados R$ 4 milhões na loteria.

Ao questionar o vendedor sobre o que teria acontecido, eles foram informados que os ingressos não poderiam ser entregues uma vez que o homem não atendeu o telefone.

Durante uma checagem no histórico de chamadas perdidas, Kiat, contudo, não encontrou nenhuma ligação, o que despertou a curiosidade sobre se o comércio estava, de fato, guardando o jackpot.

No entanto, como eles ainda não tinham pago os bilhetes, uma vez que haviam solicitado o pagamento apenas na entrega, o casal não tinha certeza se tinha direito aos itens e, consequentemente, ao prêmio.

O casal apresentou uma reclamação contra o vendedor de loterias após a perda.

A casa lotérica segue afirmando que o entregador não havia levado os bilhetes para o Kiat porque ele não atendeu o telefone no horário da entrega.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias em tempo real!