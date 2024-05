Pitty, Raimundos e Thullio Milionário são os grandes destaques para o final de semana prolongado em Goiás

Confira lista com as melhores programações para quem não quer ficar quieto em casa

Isabella Valverde - 30 de maio de 2024

Cantora Pitty irá se apresentar em Pirenópolis. (Foto: Divulgação)

Com feriado prolongado, nada melhor do que aproveitar ainda mais o final de semana para se divertir ao máximo e aliviar a tensão acumulada.

Pensando nisso, o Agenda Portal 6 preparou uma lista com as melhores programações para quem não quer ficar quieto em casa.

Para aqueles que aproveitaram o feriado para curtir Pirenópolis, a boa notícia é que a festa está rolando por lá, sendo possível aproveitar muito.

Isso porque o Piri Bier já começou e contará na sexta-feira (31) com Raimundos, Breakdown e Cali, prometendo ainda mais música boa no sábado (1º), que terá apresentações de Projeto Supernova, Versário e Pitty, como a grande atração.

Não pense que acabou. Quem estiver por Goiânia poderá curtir o Arraiá Casca de Bala, que acontecerá no sábado, no Antlanta Music Hall, reunindo Thullio Milionário, Marília Tavares, Pedrinhas Moraes e Erikson Raone. Os ingressos podem ser garantidos por meio do site Ingresso S.A.

Por fim, o domingo (02) em Anápolis será com muitas risadas, com apresentação do humorista Emerson Ceará, no Teatro São Francisco. Para quem não quer perder boas gargalhadas, as entradas podem ser adquiridas através da plataforma Sympla.

Assista o Agenda Portal 6 na íntegra: