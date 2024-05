Como está a vida política de Márcio Cândido após Roberto preferir bancar Eerizania

Coluna procurou saber o motivo do sumiço do vice-prefeito inclusive das redes sociais

Pedro Hara - 30 de maio de 2024

Vice de Roberto Naves (Republicanos), Márcio Cândido (PSD) nunca teve destaque durante os 07 anos de mandato da dupla em Anápolis.

Márcio perdeu ainda mais espaço dentro da Administração Municipal ao ser preterido por Roberto, que escolheu Eerizania Freitas (UB) como pré-candidata à Prefeitura de Anápolis.

A decisão deixou o vice-prefeito ainda mais escanteado dentro do Centro Administrativo. A perda de protagonismo se reflete até no sumiço dele nas redes sociais, onde são feitas postagens pontuais.

Além dessas constatações, Rápidas procurou saber o que Márcio anda fazendo. A resposta é que diariamente ele dá expediente na Prefeitura de Anápolis e que nas últimas semanas tem mantido o mesmo papel de coadjuvante que carrega desde 2017.

A coluna também ouviu que a decisão seria estratégica. Apesar de estar ao lado de Roberto todos anos, ele quer descolar a imagem do prefeito, pois possui pretensões eleitorais em 2026.

Pesquisas indicam que o chefe do Executivo deixará o Centro Administrativo muito mal avaliado.

Vanderlan Cardoso mira nos evangélicos para fechar equação em Goiânia

Assim como os concorrentes, Vanderlan Cardoso (PSD) está em busca do público evangélico para alavancar sua pré-candidatura em Goiânia.

Apesar de pontuar bem nas pesquisas, levantamentos mostram que o espólio religioso é o que falta para fazê-lo deslanchar de vez na capital.

Ele busca repetir o exemplo de Sandro Mabel (UB) e Adriana Accorsi (PT), que estão procurando o segmento para fortalecer as bases da pré-candidatura.

Sandro Mabel já tem data para se dedicar exclusivamente à pré-campanha

Pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel (UB) deixará a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg).

A cerimônia está marcada para o próximo dia 05 de junho, às 08h da manhã, na Casa da Indústria, na capital. O posto será ocupado pelo empresário André Luiz Baptista Lins Rocha, vice-presidente da Fieg.

A decisão é motivada pela legislação eleitoral, que exige a descompatibilização de pré-candidatos de cargos ou funções em entidades de classe.

STF acata recurso do MPGO e condena ex-vereador de Itumbiara a devolver R$ 180 mil

O Supremo Tribunal Federal (STF) acatou um recurso do Ministério Público de Goiás (MPGO) para que o ex-vereador de Itumbiara, Samir Dahas Nogueira, devolva R$ 180 mil recebidos entre 2001 e 2004, quando ocupava uma cadeira na Câmara Municipal.

Após ser condenado, Samir entrou com recurso para quitar o débito com desconto proveniente do Refis de Itumbiara e pagou R$ 41.895,84. Após ter o recurso negado no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), o MPGO levou o caso até o STF, onde saiu vencedor.

Banca já pode ser escolhida para aplicar concurso da Alego

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, autorizou a seleção de uma banca examinadora para o concurso público da Casa.

Previsto para ser realizado ainda em 2024, serão ofertadas 150 vagas com salários que podem chegar a até R$ 30 mil.

Nota 10

Para parceria entre o Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Goiás (Sindileite Goiás) e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que arrecadou 70 mil litros de leite e derivados para distribuir entre entidades cadastradas.

A doação faz referência ao Dia Mundial do Leite, que acontece no dia 1° de junho.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), que resolveu parte do problema na Marginal Botafogo, mas acabou criando outro, principalmente durante o horário de pico.

Quem acessa a via expressa para se locomover até bairros como Alto da Glória, Jardim Goiás e outros da região, acaba enfrentando filas imensas na saída da marginal para chegar em casa.