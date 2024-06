‘Alma Gêmea’ dispara no Globoplay, ultrapassa ‘Renascer’ e vira novela mais vista do streaming

Folhapress - 31 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/ Youtube/ Viva)

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – Reprisada desde o fim de abril pela Globo no Vale a Pena Ver de Novo, “Alma Gêmea” (2005) não só subiu a audiência da Globo na TV aberta, como virou um fenômeno no Globoplay, o streaming da emissora.

Desde a última terça (28), o folhetim escrito por Walcyr Carrasco ultrapassou “Renascer”, a atual novela das nove, e a série “Justiça 2”, produção inédita do Globoplay, e virou o conteúdo mais assistido da plataforma.

A produção também passou a novela turca “Hercai: Amor e Vingança”, que vinha conquistando o público do streaming e também chegou a ser mais vista que “Renascer” no início do ano.

Junto a disparada no streaming, “Alma Gêmea” elevou os números de audiência na televisão, e tem feito a alegria da Globo.

A novela protagonizada por Eduardo Moscovis, Flávia Alessandra e Priscila Fantin tem média de 16 pontos e 35,2% de share no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede a audiência da TV brasileira nas 15 principais metrópoles do Brasil. No PNT, cada ponto equivale a 658 mil indivíduos.

Estima-se que, apenas em suas três primeiras semanas, a reexibição de “Alma Gêmea” tenha alcançado 67 milhões de brasileiros. Até aqui, a audiência de “Alma Gêmea” é 23% maior que a média de “Paraíso Tropical” (2007), sua antecessora na faixa.

Em São Paulo, principal mercado anunciante do país, “Alma Gêmea” tem 15 pontos de média até aqui. É 30% mais público que “Paraíso Tropical” –e com a perspectiva de que esses números se elevem ainda mais.