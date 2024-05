O piso da sua casa pode ficar brilhando e cheiroso com esse truque dos hoteis

Com apenas três ingredientes ela revela a mágica que só os hotéis fazem nos quartos dos hóspedes

Magno Oliver - 31 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Irmãs Madame)

Dar manutenção em casa é sinal de trabalho dobrado. Quando o assunto é chão com o piso encardido, então, é dor de cabeça na certa, não é mesmo?

São nessas horas que a gente levanta as mãos para os céus e vai atrás de socorro para conseguir deixar o piso limpinho e brilhando. Mas o que fazer?

Assim, uma dica com o segredo dos hotéis para resolver esse problema bombou nas redes sociais e deu o que falar na internet, virando sucesso entre os internautas. Vamos conferir do que se trata?

O canal no Youtube das Irmãs Madame viralizou nas redes sociais com uma dica que ajuda muito na hora de dar um trato no piso da sua casa.

Usando apenas sapólio cremoso, limão em rodelas e álcool em gel, o vídeo mostrou que a mágica é possível de acontecer no seu chão e ficar incrivelmente limpo e cheiroso.

Ingredientes da receita do limpa pisos

2 litros de água morna

2 colheres de sapólio cremoso ou Cif

1 limão cortado em fatias

2 colheres de sopa de álcool em gel

Como preparar

Pegue um balde e adicione os 2 litros de água, o sapólio, as fatias de limão e, por fim, as colheres de álcool em gel.

Em seguida, mexa lentamente a mistura até ficar bem branquinha. Sim, vai ficar branquinha por conta da ação do sapólio na mistura.

Por fim, está pronto. É só pegar o pano de chão e limpar tudo para ver a mágica acontecendo. A youtuber garante que essa misturinha dá um jeito até nas sujeiras mais difíceis.

Assim, confira o vídeo completo:

