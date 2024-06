Supermercado Rio Vermelho Supermercado é consagrado como vencedor do Troféu Excelência do Portal 6

Outros empreendimentos também participaram da acirrada disputa, que terminou com Supermercado do Povo em segundo lugar e Melo Supermercado em terceiro

Gabriella Licia - 31 de maio de 2024

Imagem mostra fachada do Rio Vermelho, localizado no bairro Jundiaí. (Foto: Reprodução)

Na noite desta sexta-feira (31), encerraram as votações para escolha do melhor supermercado de Anápolis, que será premiado pelo Troféu Excelência, promovido pelo Portal 6.

Nesta quarta semana de premiação, o Rio Vermelho Supermercado brilhou ao ser consagrado como o grande vencedor da categoria, superando concorrentes de peso e conquistando assim o reconhecimento do público.

A competição foi acirrada, contando com empreendimentos renomados como o Supermercado do Povo e Melo Supermercado, que ficaram na segunda e terceira colocação, respectivamente.

No entanto, o vencedor se destacou não apenas pela qualidade do atendimento, mas também pela variedade dos produtos expostos nas prateleiras.

Durante o mês de maio, o Portal 6 conduziu uma consulta pública, seguida pela votação aberta no canal do WhatsApp do site.

Transparente e democrática, a eleição permitiu que a premiação refletisse genuinamente a opinião e a preferência dos apreciadores dos bons supermercados da cidade.

“A vitória do Rio Vermelho Supermercado não apenas reconhece o estabelecimento como destaque, mas também reforça o compromisso e a dedicação dos profissionais em proporcionar excelência aos seus clientes”, destacou Weverthon Dias, Diretor Comercial do Portal 6.