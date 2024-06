Erupção de vulcão esvazia vilas e leva alerta de inundação à Indonésia

Folhapress - 01 de junho de 2024

Vulcão na Indonésia. (Foto: Captura/Youtube)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O vulcão Monte Ibu, localizado na ilha de Halmahera, na Indonésia, entrou em erupção neste sábado (1º).

Erupção levantou nuvem de fumaça com cerca de 5 quilômetros de extensão. Fenômeno ocorreu às 11h no horário local (23h no horário de Brasília), segundo a agência de vulcanologia do país.

Ao menos sete vilas foram evacuadas. A orientação dada pela agência foi de que moradores e turistas ficassem a uma distância de pelo menos 7 quilômetros da cratera.

“Desastres secundários devem ser antecipados”, afirmou a Agência Nacional de Gestão de Desastres do país. Fortes chuvas com enchentes e correntes de lava fria podem atingir a região por causa da erupção, segundo previsão do órgão.

O Monte Ibu está no nível mais alto de alerta da agência nacional de meteorologia desde 16 de maio.

Mais de cem erupções foram registradas no vulcão desde o começo do ano, segundo o Jakarta Times.

Indonésia fica localizada em “anel de fogo”. País tem ao menos 127 vulcões ativos. Uma das tragédias mais recentes relacionadas a erupção foi registrada em 11 de maio, quando ao menos 67 morreram por causa das chuvas torrenciais causadas pela erupção e pelo fluxo de laca do Monte Marapi, na província de Sumatra Ocidental.