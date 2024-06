Os lugares mais luxuosos e caros em Goiás para passar o final de semana

Locais oferecem banheiras com vista para o Cerrado e bolhas para aproveitar o céu estrelado para escapar da cidade

Maria Luiza Valeriano - 01 de junho de 2024

Casa em Alto Paraíso (Foto: Reprodução)

O que não falta em Goiás são ótimas opções para fugir da cidade e curtir a natureza em um final de semana. Entre os diferentes gostos, há aqueles que buscam uma experiência que oferece a beleza natural do estado sem abrir mão do luxo e conforto.

Diante disso, o Portal 6 destacou opções que prometem momentos de descanso em meio à natureza, com vistas de tirar o fôlego – assim como os preços.

Na região leste de Goiás, escondido no município de Alexânia, a 118 km de Goiânia, há um resort que parece um verdadeiro paraíso. O Resort Tauá oferece piscinas luxuosas, acomodações confortáveis e ainda spa com massagens, tratamentos estéticos e banhos alternativos.

Crianças e adolescentes ainda podem contar com uma programação completa e divertida, incluindo atividades como gincana, caçada colorida e campeonatos esportivos. As diárias para se hospedar no local, para toda a família, é de aproximadamente R$ 1.400.

Ainda em Alexânia, outro destino chama a atenção daqueles que buscam o máximo conforto. A casa de campo localizada na beira do lago Corumbá IV conta com uma estrutura contemporânea com quatro suítes, ampla varanda, piscina aquecida, espaço gourmet com churrasqueira e vista para o Cerrado goiano.

Para o final de semana dos dias 3 a 5 de maio, a diária sai a R$ 5.720 pela plataforma Airbnb, sendo que o local hospeda até 15 pessoas e oferece 9 camas.

Pirenópolis, um dos pontos turísticos mais amados do estado, também possui diversas opções que unem a natureza com o luxo, como é o caso da cabana charmosa em meio às árvores com ar-condicionado, cozinha completa, área gourmet com churrasqueira e ainda uma banheira de hidromassagem com uma vista privilegiada.

O local abriga duas pessoas e custa R$ 1.320 por noite entre os dias 3 e 5 de maio.

Outro ponto queridinho de viajantes que querem fugir da cidade é Alto Paraíso, no coração da Chapada dos Veadeiros, onde há outro chalé requintado com espaço para duas pessoas.

De frente para o Morro da Baleia, o chalé oferece uma vista inesquecível do nascer e pôr no sol, além da noite estrelada. Para tal, hóspedes não precisarão abrir mão do conforto, já que o espaço possui uma decoração elegante, com uma varanda e bastante luz natural. Para se hospedar, é preciso desembolsar R$ 270 por noite, sendo a opção mais acessível da lista.

A Chapada dos Veadeiros conta ainda com uma casa completa que pode ser considerada um mirante diante da posição privilegiada.

Também localizada em Alto Paraíso, a casa hospeda até quatro pessoas, possui dois quartos, jardim de inverno, área de fogueira e ainda uma bolha com visão panorâmica do Cerrado, seja para tomar um café da manhã ou se surpreender com as estrelas.

A hospedagem por meio do Airbnb entre os dias 3 e 5 de maio custa R$ 693 a noite.

Por fim, Anápolis também oferece a experiência de curtir a natureza com conforto, no Éden do Cerrado.

A releitura do jardim místico abriga duas pessoas, que contarão com um deck privativo para a represa, assim como cozinha e área para jantares românticos. O valor para curtir o espaço é de R$ 490 por noite.