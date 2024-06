Bolsonaro ouve vaias de apoiadores ao elogiar pré-candidato em Guarulhos

Vaias ocorreram durante evento neste sábado com Bolsonaro no município da Grande São Paulo

Folhapress - 02 de junho de 2024

(Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Apoiadores de Jair Bolsonaro vaiaram o aceno do ex-presidente a Jorge Wilson (Republicanos), pré-candidato à Prefeitura de Guarulhos. A eleição na cidade tem colocado Bolsonaro e Valdemar Costa Neto em lados opostos.

Vaias ocorreram durante evento neste sábado com Bolsonaro no município da Grande São Paulo. A agenda faz parte do tour por cidades do estado para arrecadar doações para as vítimas da tragédia iniciado pelo ex-presidente após quase um mês do inícios das enchentes.

Vídeos mostram reação do público momento em que Bolsonaro cita Wilson, conhecido como “Xerife”, também apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Quem está pagando aqui é o Xerife, não sou eu não'”, diz o presidente, antes das vaias.

“Fora Xerife” e “Xerife é do PT”, gritaram os apoiadores bolsonaristas. O pré-candidato é deputado estadual e líder de governo na Alesp. A base bolsonarista na cidade defende o nome do vereador Lucas Sanches (PL).

Wilson publicou vídeos ao lado do presidente no evento No perfil de Jair Bolsonaro, não houve publicações com menções ao pré-candidato.

DISPUTA PELA PREFEITURA DIVIDE A DIREITA

Enquanto Bolsonaro e Tarcísio apoiam o “Xerife”, nomes do PL apoiam Lucas Sanches. O candidato do PL já posou ao lado de Valdemar Costa Neto e de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente.

Candidato do PL está atrás de Wilson nas pesquisas. Levantamento do Paraná Pesquisas da semana passada mostra Wilson com 22% das intenções de voto empatado tecnicamente com o ex-prefeito da cidade Elói Pietá (Solidariedade), que tem 26,5%. Sanches vem em seguida com 10,1% em empate técnico com o deputado federal Alencar Santana (PT), que tem 8,5%, e Marcio Nakashima (PDT, com 8,4%). A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. O levantamento está registrado no TSE sob o nº SP-00441/2024.