Motociclista morre após colidir contra carro durante ultrapassagem em rodovia

Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados, mas vítima já não apresentava mais sinais vitais

Da Redação - 02 de junho de 2024

A cena do acidente passou por perícia e o corpo foi retirado por equipes do Instituto Médico Legal (IML). (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 48 anos, morreu na tarde deste domingo (02) após se envolver em um grave acidente de trânsito, na GO-210, na zona rural de Goiandira.

Testemunhas revelaram às autoridades policiais que o condutor havia realizado uma primeira ultrapassagem e, quando foi para uma segunda, acabou colidindo contra um carro.

O Corpo de Bombeiros esteve presente no local, encontrando a vítima caída próximo ao centro da via, com diversos ferimentos pelo corpo e já sem apresentar sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito da vítima.

A Polícia Militar Rodoviária também esteve presente. A cena do acidente passou por perícia e o corpo foi retirado por equipes do Instituto Médico Legal (IML).