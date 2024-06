Placa curiosa chama atenção de goianos que passam por centro cultural em São Paulo

Desejo é de uma idosa de 71 anos e exposição tem entrada gratuita para todos que desejam ver as obras

Samuel Leão - 03 de junho de 2024

Placa de exposição feita em São Paulo, que chamou a atenção dos goianos. (Foto:Amanda Calazans/@mndclzns)

“Que sonhos você teria se o problema não fosse dinheiro?” – essa é uma pergunta provocadora que provavelmente já passou pela cabeça de muitos brasileiros.

Com essa proposta, o artista Randolpho Lamonier, experiente em diversas galerias pelo mundo e formado pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ocupou um espaço no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), exibindo uma profusão de respostas recebidas.

Dezenas de placas mostravam as ações escolhidas pelos entrevistados, variando de desejos pontuais como “um piano de cauda” a drásticas mudanças de carreira, como “ser influencer digital”.

“Ter plano de saúde”, escolha de uma pessoa precavida que demonstra preocupação com o futuro, também constava entre os cartazes. “Ser meu próprio patrão”, foi o desejo de outro entrevistado, ávido pelo sucesso financeiro.

“Viajar o mundo com o amor” e “cursar engenharia aeronáutica” também foram respostas colhidas pelo artista.

Para o deleite dos goianos que visitaram a exposição, uma das placas dialoga diretamente com a realidade do estado, situado no coração do Centro-Oeste. “Viajar para Caldas Novas” é outra placa exposta na galeria, expressando o desejo constante de milhares, que frequentam a cidade ano após ano em uma espécie de peregrinação às águas quentes.

Mesmo com uma infinidade de outras opções, essa foi a resposta foi dada por Dalva, uma idosa de 71 anos, que certamente conhece os prazeres das águas termais e dos diversos atrativos turísticos da cidade goiana, tão procurada por turistas do mundo todo.

Chamada de “Arte Subdesenvolvida”, a exposição reúne trabalhos de mais de 40 artistas e oferece entrada gratuita.