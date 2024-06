Quem é Eerizânia Freitas, que vai disputar para prefeita de Anápolis nas Eleições 2024

Pré-candidata, lançada pelo atual prefeito Roberto Naves, será a representante do União Brasil

Isabella Valverde - 03 de junho de 2024

Eerizânia Freitas, pré-candidata do União Brasil, durante visita a Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Em outubro, ocorrem as votações para o primeiro turno das eleições municipais em todo o Brasil, excluindo-se somente o Distrito Federal (DF) e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE). Com a aproximação da data, muitas cidades já estão com os candidatos bem definidos, como é o caso de Anápolis.

No geral, os partidos políticos possuem até o dia 05 de agosto para oficializar qual candidato seguirá na disputa para a prefeitura da cidade, no entanto, o nome de Eerizânia Freitas já é certo na disputa.

Lançada pelo atual prefeito de Anápolis, Roberto Naves (Republicanos), a pré-candidata será a representante do União Brasil (UB).

Quem é Eerizânia Freitas, que vai disputar para prefeita de Anápolis nas Eleições 2024

Considerada como servidora pública de “carreira”, Eerizânia Freitas já participou ativamente de cinco gestões municipais.

Graduada em Letras, a pré-candidata conta com especialização em gestão e planejamento educacional, tendo experiência na área educacional e de gestão de pessoas.

Atuou durante os governos de Ernani de Paula, Alcides Rodrigues, Pedro Sahium, Antônio Gomide, João Gomes e também no de Roberto Naves, onde ocupou as pastas de Integração Social, Educação, Esporte, Cultura, Trabalho, Emprego e Renda.