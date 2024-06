Quem é Professor Alcides, que vai disputar para prefeito de Aparecida de Goiânia nas Eleições 2024

Deputado federal será o nome do PL na disputa pelo Centro Administrativo

Gabriella Pinheiro - 03 de junho de 2024

Professor Alcides é deputado federal pelo PP. (Foto: Gustavo Sales/Câmara dos Deputados)

Filiado ao Partido Liberal (PL), mesma sigla do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, Alcides Ribeiro, de 70 anos, foi o primeiro nome a confirmar a pré-candidatura à Prefeitura de Aparecida de Goiânia nas eleições de 2024.

Natural de Remanso, na Bahia (BA), o político é também conhecido no estado por ser empresário e professor tendo, inclusive, transformado a Escola Alfredo Nasser em uma faculdade.

O início da vida de Alcides na política surgiu após o profissional se candidatar para o cargo de vereador em Aparecida de Goiânia, pelo partido Arena, e ganhou a disputa. Ele ocupou o cargo no período de 1977 até 1982.

Juntamente à carreira na vida pública, Alcides também se destacou no ramo do empreendedorismo com o Bazar do Professor Alcides e chegou a ocupar a presidência da Loteria do Estado de Goiás (LEG), em 1º de janeiro a 10 de julho de 1999.

Já em 2002, o político foi candidato a deputado federal em Goiás, não elegendo-se. Quatro anos mais tarde, em 2006, ele concorreu ao cargo de deputado estadual, não tendo êxito. Ambas candidaturas foram pelo Progressistas (PP).

Em 2011, Alcides se filiou ao Partido Social Cristão (PSC) para disputar como vice-governador, na chapa com Vanderlan Cardoso, e, em 2016, foi candidato à Prefeitura de Aparecida de Goiânia – não elegendo-se.

O cenário favorável na política tomou um novo rumo em 2018 quando Professor Alcides foi eleito deputado federal por Goiás com 88.545 votos válidos (2,62%).

Já em 2022, ele foi reeleito novamente para o cargo, com 90.162 dos votos válidos.