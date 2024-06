Quem é Vilmar Mariano, que vai disputar para prefeito de Aparecida de Goiânia nas Eleições 2024

Atual gestor do município tentará reeleição pelo União Brasil

Gabriella Pinheiro - 03 de junho de 2024

Prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano. (Foto: Jhonney Macena)

Já confirmado como pré-candidato à disputa para Prefeitura de Aparecida de Goiânia, o atual gestor do município, Vilmar Mariano (UB), de 57 anos, é um dos nomes que integra o cenário eleitoral para as eleições de 2024.

O político assumiu o cargo em 2022, após o ex-prefeito da cidade, Gustavo Mendanha (MDB), renunciar para se candidatar ao Governo de Goiás, não obtendo êxito.

Quem é Vilmar Mariano, que vai disputar para prefeito de Aparecida de Goiânia nas Eleições 2024

Natural de Aragoiânia, Vilmar iniciou a vida política como vice-presidente da Associação de Moradores do Jardim Alto Paraíso, em 1998. Logo em seguida, ele passou a atuar como assessor do ex-vereador José Macedo.

Já em 2001, Vilmar Mariano foi eleito vereador pela primeira vez, seguindo até 2004. Ele foi reeleito outras duas vezes: de 2005 até 2008 e de 2009 até 2012.

No ano seguinte, em 2013, compôs a equipe do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela – que faleceu no dia 13 de janeiro de 2021 em decorrência de uma infecção pulmonar -, como secretário de Esporte, Lazer e Juventude, cargo que ficou até 2016.

Pela quarta vez, ele foi eleito vereador em 2016 e, posteriormente, ocupou a presidência da Câmara Municipal, por unanimidade.

Durante o primeiro mandato de Gustavo Mendanha, entre 2017 e 2020, o político se manteve no comando da Casa e chegou a assumir a prefeitura da cidade por uma semana, em 2020.

Vilmar também foi convidado por Mendanha para a vice na chapa majoritária, que contou com 21 partidos e, em 31 de março de 2022, substituiu o ex-prefeito, ocupando a função desde então.