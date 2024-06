Suspeita de matar namorado com brigadeiro envenenado alega que estava sendo traída

Durante o depoimento, Julia demonstrou frieza e negou saber da morte de Luiz Marcelo

Beatriz Bueno - 03 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Tv Globo)

Dois dias após o corpo do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond ser encontrado, Júlia Andrade Cathermol Pimenta, suspeita de matar o namorado com um brigadeiro envenenado, foi ouvida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, alegando ter sido traída.

Seu depoimento foi exigido durante o programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo (02). Nele, a suspeita confessou, inclusive, que a traição teria sido o motivo para o término do relacionamento.

Desde a data do crime, Júlia Andrade continua foragida.



Ela chegou a ser ouvida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), mas foi liberada por falta de base legal para sua prisão.

O delegado responsável pelo caso, Marcos Buss, afirmou que Júlia demonstrou frieza e negou saber da morte de Luiz Marcelo.

As autoridades têm evidências de que o casal estava formalizando uma união estável, mas Luiz Marcelo desistiu no meio do processo, fortalecendo a hipótese de homicídio ao invés de latrocínio.