6 erros básicos que quem joga na Lotofácil com frequência não deve cometer

Ações podem fazer com que você perca a chance de se tornar o grande vencedor (a)

Gabriella Pinheiro - 04 de junho de 2024

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Considerada uma das loterias mais populares do Brasil, jogar na Lotofácil pode até parecer fácil, mas não é bem assim. Quem joga com frequência deve se atentar e evitar cometer alguns erros básicos.

Ao não colocar essas ações em prática, você estará ainda mais perto de conquistar o prêmio total e não sair de mãos vazias.

1. Jogar números sequenciais

Um erro simples, mas que muita gente ainda comete, é apostar em números sequenciais como 1;2;3;4;5…

Isso porque dificilmente saem opções nessa ordem. Então, tenha cuidado!

2. Não analisar jogos antigos

Por mais simples que pareça, analisar resultados de jogos antigos pode fazer você repensar na sua estratégia e aderir a uma nova.

Obviamente as apostas são um jogo de sorte, mas é sempre bom checar para entender a dinâmica do jogo e como ele funciona.

3. Jogar apenas uma vez

Quem joga na Lotofácil com frequência já deve saber: sempre jogue, pelo menos, uns três jogos.

Isso porque, assim, você aumenta as suas chances de conseguir obter o prêmio e, de quebra, não desperdiça dinheiro.

4. Jogar sozinho

Mais um erro que deve ser evitado na hora de apostar na modalidade é o de jogar sozinho.

Por mais que faturar a bolada sozinho seja melhor, as chances para que isso ocorra são bem menores do que se você participar de um bolão ou uma aposta com um grupo de amigos, por exemplo.

5. Jogar a nota fora

Nunca, sob hipótese alguma, jogue a nota fora. Ela é o comprovante de que você realmente realizou o jogo.

Caso você ganhe, mas não apresente o item, pode dar adeus ao tão sonhado prêmio. Portanto, cuidado!

6. Não definir um limite de gasto

Por fim, mais um dos erros e, inclusive, o mais comum, é não definir um valor máximo a ser desembolsado. Isso evita que você gaste além da conta e acabe ficando no prejuízo.

