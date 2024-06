Sem citar Gagliasso, Fernanda Paes Leme fala de amizade

Um dia após o seu aniversário, Fernanda se manifestou em um story no Instagram sobre não ter recebido mensagens de amigos

Folhapress - 05 de junho de 2024

Fernanda Paes Leme. (Foto: Reprodução)

Sem citar Bruno Gagliasso, Fernanda Paes Leme, 41, comentou mensagens de aniversário nesta terça-feira (4). A atriz e apresentadora que está tudo certo na amizade e não tem ninguém brigado.

Um dia após o seu aniversário, Fernanda se manifestou em um story no Instagram sobre não ter recebido mensagens de amigos. “Eu vou responder aqui que muitos de vocês estão mandando e ciclano e beltrano não postaram do seu aniversário, ‘vocês estão afastados por quê?’. Gente, não tem ninguém afastado”.

A atriz e apresentadora afirmou que os seguidores não podem focar só nas redes sociais. “Vocês não podem ficar acreditando ou baseando as relações das pessoas pelo que vocês veem aqui na internet”.

Nem tudo é mostrado, nem tudo é falado. Então, o que queria dizer para vocês, porque eu também sou curiosa e fico assim às vezes com as outras pessoas. Está tudo bem, todo mundo me mandou mensagem.

Ela esclareceu que todos seus amigos a parabenizaram nesta terça-feira (4). “Todo mundo me desejou parabéns, está tudo certo. Não tem ninguém afastado, ninguém brigado e não é por que não posta aqui que não ama, que não lembrou. Fiquem tranquilos”, finalizou ela.

No fim do mês passado, o ator e Giovanna Ewbank visitaram a filha da atriz e apresentadora. O casal mostrou o primeiro encontro com Pilar.