Aeroporto de Goiânia receberá dois eventos que colocarão capital em destaque nacional

Exposições acontecerão na mesma data e horário e inscrições podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 08 de junho de 2024

Aeroporto Santa Genoveva (Foto: Reprodução/Infraero)

O Aeroporto Internacional de Goiânia, o Santa Genoveva, será palco de dois eventos simultâneos nos próximos dias 26 e 27 de junho.

Uma das celebrações confirmadas para a data é a nova edição do Aviation XP Centro-Oeste, exposição voltada para aviação geral.

O evento ocorre das 13h às 20h e promete reunir fabricantes, proprietários, pilotos, empresas de táxi aéreo, autoridades, administradores de aeroportos, empresários do agronegócios e outros setores. O objetivo é que sejam tratados temas da aviação da atualidade.

Durante a ação, o público terá acesso a palestras, mesas redondas, exposição de aeronaves e inúmeras empresas do segmento. As inscrições podem ser feitas por meio do site da organização.

Paralelamente, no mesmo dia e horário, acontecerá o 4º Congresso Aeromédico América Latina (CONAER), que ocorre em parceria e apoio da Associação Brasileira de Operações Aeromédicas (ABOA).

O evento visa promover o encontro entre profissionais da área da saúde, pilotos, empresas e organizações voltadas aos segmentos.

Será possível participar de palestras, paineis e apresentações de trabalhos científicos.

Podem participar todos os profissionais e alunos com interesse em operações aeromédicas e resgate aéreo, não tendo necessidade de apresentar categoria profissional ou curso.

As inscrições podem ser feitas de forma online por meio da plataforma Doity. O valor para 3º lote é de R$ 450.