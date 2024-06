Influencer de Goiânia toma atitude impensável para ‘conquistar coração’ de funcionária do McDonald’s e viraliza na web

Registro repercutiu nas redes sociais e já conta com mais de 15 milhões de visualizações

Davi Galvão - 08 de junho de 2024

Gesto divertiu os internautas e viralizou nas redes sociais. (Foto: @flaviocastro_r)

Para quem dizia que o romance está morto, é porque não conhece Goiânia, capital onde até mesmo a fila de um drive-thru pode ser o local para encontrar o amor.

Em um registro, que viralizou no Instagram e conta com mais de 15 milhões de visualizações, o influencer Flávio Rodrigues resolveu abusar da criatividade na hora de flertar com uma atendente do McDonald’s, localizado no bairro Jardim Goiás.

Na filmagem, ele aparece deitado em cima do capô do veículo, com uma rosa na boca, ao som da canção Careless Whisper, famosa por ser usada em momentos românticos, para surpreender a funcionária.

Logo ao notar o jovem, a moça cai na gargalhada e chama os colegas para verem a “cena de filme”. Ela então recebe o ticket do pedido e aceita a rosa do influencer.

Nos comentários, usuários se divertiram com o ocorrido, além de elogiarem o rapaz pela criatividade e coragem.

“Se esse cara não for de Goiânia, eu não sei de onde ele é!”, afirmou um.

“Preciso de 2 amigos para executar um plano, papo de zueira na vida”, anunciou outro, pretendendo fazer algo similar.

Veja o vídeo: