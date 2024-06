6 coisas que acontecem com o corpo de uma pessoa que para de comer açúcar

Os resultados são tão impressionantes que talvez você repense em cortar o mal pela raiz da sua vida

Magno Oliver - 09 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Letícia Sweet Cake)

Os brasileiros consomem, em média, cerca de 80 gramas de açúcar por dia. Isso é o equivalente a 20 colheres de chá do produto sendo colocado diretamente na boca.

Assim, ingerimos o açúcar por diversos meios, através de bebidas, comidas, bolos industrializados, sucos, iogurtes, e por aí vai.

Dessa forma, a alta no consumo tem preocupado autoridades de saúde. Pensando nisso, separamos uma listinha com alguns benefícios de não comer açúcar. O que será que acontece com o organismo?

6 coisas que acontecem com o corpo de uma pessoa que para de comer açúcar

1. Diminui a gordura visceral

O consumo em alta quantidade de açúcar refinado na rotina está em associação ao aumento da gordura visceral do corpo. Assim, ela fica localizada logo abaixo da cavidade abdominal, perto dos órgãos vitais, como fígado, estômago e intestino. Reduzindo o açúcar, você tem diminuição considerável da famosa “pochetinha”.

2. Sistema imunológico mais forte

De acordo com pesquisa publicada, os níveis elevados de açúcar no sangue podem prejudicar a função da barreira intestinal e causar desequilíbrio na microbiota. Tirando o excesso de açúcar da sua vida, seu sistema imunológico vai agradecer bastante e ter a melhora em 100% de seu funcionamento.

3. Melhora da saúde da pele

A pele se beneficia bastante, quando você para de consumir açúcar em excesso. Você sente redução no volume de espinhas no rosto e o envelhecimento precoce da estrutura da pele do rosto.

4. Sua disposição melhora demais

De acordo com pesquisa feita pelo The Scripps Research Institute, alimentos açucarados conseguem reduzir as atividades do neurotransmissor que regula a vigília do corpo e o apetite, a chamada orexina. Reduzindo a atividade desses neurotransmissores, o organismo fica cansado e em estado de sonolência. Com a redução, o organismo muda completamente para melhor.

5. Redução de ansiedade

O açúcar no organismo também interfere drasticamente na sua saúde mental como um todo. Assim, parando de comer esse alimento, sua saúde melhorará bastante. Uma pesquisa feita em Orlando, na Flórida, apontou que a redução na ingestão colabora para a melhora na saúde mental dos indivíduos, em destaque para casos de ansiedade.

6. Prevenção de obesidade

Por fim, ingestão de açúcar e ganhos de peso e condições crônicas possuem muito em comum. Um estudo feito com 6929 crianças apontou que aquelas com idades entre 6 e 10 anos de idade com consumo maior de açúcares na dieta apresentavam mais gordura corporal. Enquanto isso, as outras crianças com dieta balanceada apresentava um quadro bem menor.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!