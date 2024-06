De Goiás para o Brasil: conheça cantor de forró indicado por Henrique e Juliano e Wesley Safadão

Criado em município do interior do estado, artista vem se destcando pelas trilhas alegres e animadas

Gabriella Pinheiro - 09 de junho de 2024

Guilherme Silva. (Foto: Reprodução)

De uma cidade interiorana de Goiás, na Cidade Girassol, foi o local onde uma das mais recentes revelações do forró, o cantor Guilherme Silva, passou boa parte da vida e descobriu a paixão pelo mundo da música.

O que antes era um hobby, hoje é o principal foco do artista que conquistou não só Goiás, mas tem se destacado nos diversos estados do Brasil, como Minas Gerais (MG), Tocantins (TO) e no Distrito Federal (DF).

A ligação com a música não é algo recente e acompanha o artista desde quando ainda era criança. A escola onde ele estudava no município goiano, por exemplo, serviu de palco para que ele tivesse o primeiro contato com o segmento por meio de uma apresentação.

Mas foi somente na adolescência, quando ele ingressou em uma dupla sertaneja, que serviu para que o martelo fosse batido e Guilherme seguisse o sonho.

“Minha mãe sempre me apoiou. Ela chegou a trocar nosso único lote por um carro, que depois foi trocado por um teclado e uma mesa de som. Foi assim que consegui gravar meu primeiro CD”, disse ao Metrópoles.

A criação da dupla não só serviu para ressaltar o que já estava no coração do rapaz, como também o fez descobrir a paixão pelo ritmo do forró durante uma participação improvisada em uma festa junina da escola – que, segundo ele, animou o público.

“Foi uma virada de chave. Tocamos forró por duas horas com um repertório de apenas quatro músicas repetidas. A partir daí, decidi seguir carreira solo”, reforça.

Desde então, o artista tem se destacado no ramo com canções de trilhas sonoras de momentos como felizes, festas e celebrações. Para se ter ideia, a música dele “Desfaz as Malas”, já acumula mais de 1,9 milhões de visualizações no YouTube.

Uma das provas do sucesso é que até mesmo cantores conhecidos como Henrique e Juliano e Wesley Safadão chegaram a compartilhar vídeos nas redes sociais curtindo as músicas e indicando Guilherme ao público.

“Quero continuar crescendo e levando alegria através da minha música para cada vez mais pessoas” ,revelou ao Terra.