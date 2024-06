Motorista de aplicativo abre recompensa para quem encontrar passageiro “cagão”; veja

Caso ocorreu no Jardim Goiás, um dos bairros mais nobres de Goiânia

Isabella Valverde - 09 de junho de 2024

Caso inusitado foi compartilhado pelo perfil Uber Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram/@uber_goiania)

Conhecido nas redes sociais como Uber Goiânia, um motorista de aplicativo compartilhou um pedido de ajuda um tanto incomum de um colega de profissão.

No vídeo compartilhado, o profissional, que está no Jardim Goiás, em Goiânia, reclama que um passageiro defecou no interior do veículo e saiu andando como se nada tivesse acontecido.

“O cara cagou no meu carro, moço. Ele cagou aqui no meu carro. Tá todo cagado, quero ver como faz para resolver isso aqui. Ele está indo embora correndo”, afirmou a vítima desesperada.

Conforme o influenciador disse na legenda da publicação, o motorista de aplicativo agora deseja encontrar o “cagão”, colocando até recompensa.

Nos comentários, os internautas se divertiram com a “trágica” e inesperada situação.

“Ele está cagando e andando para você”, afirmou um entre risos.

“Duas coisas difíceis de segurar, mulher quando quer trair e caganeira”, comentou outra.