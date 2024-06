Motociclista é flagrado dando capacetadas em idoso que ia buscar neta na missa

Suspeito teria passagem pela polícia e confusão só chegou ao fim quando populares apartaram briga

Davi Galvão - 11 de junho de 2024

Confusão foi flagrada por câmeras de segurança do local. (Foto: Reprodução)

Enquanto dirigia para buscar a neta na missa, em Ouro Verde, um idoso de 70 anos, foi agredido, com golpes de capacete, por um jovem com passagem pela polícia, na noite de domingo (09).

Em depoimento, a vítima contou que trafegava no próprio veículo quando reduziu a velocidade do automóvel ao passar por uma marca de parada obrigatória de um cruzamento – momento em que o suspeito, de 22 anos, que seguia na outra via, parou.

O idoso afirmou que o jovem pilotava uma motocicleta e estava com uma mulher na garupa. Em vez de prosseguir com a rota, o suposto autor bloqueou o caminho e começou a intimidá-lo.

Imagens registradas por uma câmera de segurança do local e obtidas pelo Portal 6 mostram o momento quando, após mais de 01 minuto de impasse, a vítima desce do veículo para tentar resolver a situação.

Ele afirmou que pediu para o motociclista liberar o caminho, mas que o jovem apenas desceu da motocicleta e, segundo ele, partiu para a agressão, desferindo golpes com o capacete e socos.

Por conta disso, o idoso teria tentado se defender, com uma barra de ferro. A confusão só teve um fim quando populares interferiram e conseguiram apartar a briga.

A vítima procurou as autoridades e denunciou as agressões sofridas, além de alegar que o rapaz possui histórico de outras atitudes violentas e seria usuário de drogas.

O suspeito não foi encontrado pelas autoridades e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).