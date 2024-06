Portal 6 realiza segundo dia de painel de discussão com especialistas para abordar o futuro de Anápolis

Conversas serão transmitidas ao vivo, por meio do canal do YouTube do Portal 6, e participantes abordarão temas fundamentais para o bom desenvolvimento do município

Isabella Valverde - 11 de junho de 2024

Virgínia de Melo, Kamylla Borges, Marcelo Daher, Jair Rodrigues são os segundos convidados. (Foto: Montagem)

Nesta terça-feira (11), o Portal 6, em parceria com o Studio Sigma, vai realizar o segundo dia de Painel de Discussão: Futuro de Anápolis. Contando com a participação de especialistas, o evento é voltado para discutir o cenário da cidade nas eleições municipais que ocorrem neste ano.

A ação teve início durante a noite desta segunda-feira (10), sendo debatido Infraestrutura e Mobilidade Urbana, com Luiz Antônio Oliveira Rosa e Antônio El Zayek, além de Mobilidade Urbana, com Fernanda Mendonça e Joaquim Parada.

Com mediação da jornalista Rafaella Soares, diretora de Conteúdo do Portal 6, ao longo dos três dias de evento serão debatidos temas como principais desafios e oportunidades nas áreas de Educação, Saúde, Infraestrutura Urbana, Desenvolvimento Econômico e Mobilidade.

Neste segundo dia de painel, os temas em discussão serão: Educação em Anápolis, que contará com Virgínia de Melo e Kamylla Borges como convidadas, além de Saúde Pública: Melhorias e Inovações, que terá a participação de Marcelo Daher e Jair Rodrigues.

O Painel de Discussão: Futuro de Anápolis será transmitido ao vivo, por meio do canal do YouTube do Portal 6. Os participantes serão divulgados nos dias de cada discussão.

Conheça mais sobre os participantes desta terça-feira (11):

Virgínia de Melo

Graduada em Psicologia, Virgínia de Melo é Mestre em Ciências da Educação Superior – Universidad de La Habana e especialista Psicologia Experimental do Ensino Superior e Avaliação Institucional.

Com um currículo recheado, já trabalhou como membro do Conselho Fiscal da União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), onde atuou também como presidente e suplente. Para mais, Virgínia também fez parte Fórum Nacional de Educação, onde integrou os grupos de trabalho temporário sobre o Sistema Nacional de Educação e a Base Nacional Curricular Comum, além de ter sido presidente do Fórum Estadual de Educação de Goiás.

Kamylla Borges

Graduada em Pedagogia e Bacharel em Fisioterapia, Kamylla Borges é doutora em Ensino na Saúde pela Universidade de Brasília (UnB) e Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Atualmente, é líder do Grupo de estudos em Teorial Social e Políticas Públicas do IFG (GETESPP), pesquisadora do Grupo de Estudos Panecástica do Instituto Federal de Goiás (IFG) e docente do IFG/Campus Anápolis

Marcelo Daher

Médico e Infectologista, Marcelo Daher é professor do curso de medicina na AEE, médico responsável pelo programa de IST/AIDS e hepatites virais em Anápolis, além de atuar como médico infectologista no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) e ser diretor da clínica Vacine.

Jair Rodrigues

Especialista em Gestão Executiva em Saúde pelo Hospital Sírio Libanês e Gestão Financeira na Saúde pelo Albert Einstein, Jair Rodrigues é Médico e Gestor em Saúde. Para mais, também atua como Diretor Executivo da H2 Soluções em Saúde.