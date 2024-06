Atriz Ilva Niño, que morreu aos 89, se afastou da Globo para tratar câncer

Atriz passou por uma cirurgia cardíaca e estava internada no Hospistal Quali, no Rio, desde o dia 13 de maio

Folhapress - 12 de junho de 2024

Ilva Niño morreu aos 90 anos. (Foto: Divulgação)

A atriz Ilva Niño, a Mina da novela “Roque Santeiro”, que morreu no Rio de Janeiro nesta quarta (12), aos 89 anos, se afastou da Globo há 10 anos para tratar de um câncer.

Ilva foi diagnosticada com um câncer no intestino em 2014. O diagnóstico veio logo após fim de “Saramandaia”, novela da qual faz parte. A atriz pediu demissão da emissora para realizar o tratamento.

Internada duas vezes, Ilva passou por duas cirurgias.

Em entrevista à coluna de Patricia Kogut, em 2016, ela contou que estava curada. “Era uma doença que todo mundo achava que não tinha volta, mas passou e estou bem. Não precisei fazer quimioterapia, já retiraram um cateter e recuperei os 19kg que havia perdido. Recebi muita energia positiva.”

MORTE

O Hospital Quali Ipanema confirma com pesar o falecimento da paciente Ilva Niño Mendonça, no dia 12 de junho de 2024, em decorrência de complicações respiratórias, digestivas e renais, culminando com a falência múltipla de órgãos.

TRAJETÓRIA

Ela nasceu no dia 15 de novembro, em Floresta, Pernambuco. Estudou teatro grego com Ariano Suassuna na Escola Normal, onde acabou atuando na peça “Antígona”, de Sófocles.

Foi casada com o ator e diretor Luiz Mendonça e teve um filho, Luiz Carlos Niño. O marido morreu em 1995, após 15 anos de casamento. Já Luiz Carlos morreu aos 40 anos, em 2005, de cirrose.

Ilva esteve em mais de 30 novelas. Ela também participou de diversas séries.