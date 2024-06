Ensino Médio Prosperar é consagrado como vencedor do Troféu Excelêndia do Portal 6

Colégio São Francisco e Colégio Couto Magalhães também brilharam, ficando em segundo e terceiro lugar, respectivamente

Isabella Valverde - 12 de junho de 2024

Fachada do Ensino Médio Prosperar. (Foto: Reprodução)

Chegou ao fim nesta quarta-feira (12), as votações para a quinta semana do Troféu Excelência, promovido pelo Portal 6. Nesta edição, mais que acirrada, estiveram firmes na disputa os colégios São Francisco de Assis, Ensino Médio Prosperar e Colégio Couto Magalhães.

Após muitas reviravoltas, o Ensino Médio Prosperar se consagrou como o grande vencedor, levando o título de melhor escola de Ensino Médio de Anápolis.

O Colégio São Francisco de Assis e o Colégio Couto Magalhães também brilharam na competição, conquistando o carinho do público e ocupando a segunda e terceira posição, respectivamente.

O grande vencedor se destacou não apenas pela qualidade no atendimento, como pela excelência no ensino e formação dos jovens anapolinos.

A premiação foi realizada em duas etapas distintas, sendo a primeira uma consulta pública, aberta no canal do WhatsApp do Portal 6 e, posteriormente, o início das votações com os três finalistas, que se deu no mesmo local.

“Parabéns ao Colégio Prosperar pela conquista do Troféu Excelência! Este prêmio é um reconhecimento da população pela qualidade dos serviços educacionais que vocês oferecem. Gostaria também de parabenizar os outros dois competidores que participaram dessa disputa acirrada. A presença de vocês no páreo demonstra o alto nível de excelência que temos em nossa comunidade educacional”, afirmou Weverthon Dias, Diretor Geral do Portal 6.