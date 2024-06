Chega nova função no WhatsApp para quem gosta de conversar em grupos

Empresa responsável pela gestão do mensageiro definiu algumas mudanças que prometem agradar muita gente

Magno Oliver - 13 de junho de 2024

(Foto: wabetainfo)

Que o WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais populares do mundo, isso todos já sabem, não é mesmo?

Atualmente ele conta com mais de 2 bilhões de usuários mensais ativos e tem desempenhado um papel fundamental na comunicação digital.

No entanto, o que poucos sabem é que a partir de junho, algumas coisas mudarão drasticamente a respeito do funcionamento e design da plataforma.

Responsável pelo WhatsApp, a Meta anunciou uma nova atualização que entrou em vigor para alguns modelos de smartfones no dia 11 de junho.

Acontece que na atualização de número de compilação beta 24.11.85 para iOS e 2.24.12.7 para Android, chega uma adição na interface do aplicativo que cria uma aba de favoritos para as conversas que o usuário considerar mais importantes.

O novo filtro recebeu o nome de “Favoritos” e ficará localizado acima da lista de chats, bem próximo aos botões já existentes das abas “Todos”, “Não Lidos” e “Grupos”.

A intenção da novidade é deixar separado todos os contatos e grupos que você acessa ou conversa com bastante frequência.

Conforme a WABetaInfo, a entrega da atualização do WhatsApp será gradual para iOS e Android. Com o novo recurso, o usuário vai adicionar o chat com um contato ou a conversa em grupo ao campo da aba de favoritos por meio das configurações do aplicativo.

Assim, você estrutura de forma mais personalizada como quer se comunicar com seus contatos.

