Médico é denunciado pelo MP após causar lesão que levou idosa a ter perna amputada

Vítima procurou hospital para tratar dores que sentia no membro, contudo, teve uma das principais artérias completamente destruídas durante a operação

Thiago Alonso - 14 de junho de 2024

Maria Helena teve de amputar a perna após complicações durante uma cirurgia de safena. (Foto: Arquivo pessoal/Elias Mario)

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) denunciou o médico Benedito Alves Moreira pelo crime de lesão corporal grave à dona de casa Maria Helena dos Santos, que precisou amputar a perna direita após uma cirurgia de safena realizada por ele.

Segundo o relatório, o profissional teria cortado a principal artéria do membro da idosa, o que causou uma série de complicações.

Conforme o promotor de Justiça, Guilherme Vicente de Oliveira, o médico deve ser responsabilizado pelos danos causados à vítima e pediu para que seja determinado uma indenização para compensar os prejuízos sofridos.

Se a denúncia for acatada pelos órgãos responsáveis, o homem pode ser preso e cumprir pena que varia de três meses a um ano pelos crimes de ofensa à integridade corporal ou saúde.

Ao jornal O Popular, a defesa do hospital onde ocorreu a cirurgia declarou que aguarda a realização da perícia médica, na qual será possível verificar e apurar as causas motivadoras da amputação.

Leia a nota na íntegra:

“A advogada Cristiene Pereira Couto, responsável pela defesa da Casa de Saúde Sylvio de Mello e do corpo clínico da unidade, informa que está realizando uma averiguação técnica de todas as condutas adotadas depois que a paciente Maria Helena dos Santos deixou o hospital. Este levantamento inclui a análise das complicações decorrentes da morosidade para realizar o exame vascular que detectaria a necessidade ou não da cirurgia de amputação, bem como a eficácia da medicação ministrada.

Neste sentido, a defesa esclarece que somente com base nos elementos levantados por esta avaliação e com a perícia médica, que ainda não foi realizada e é conduzida por profissional especialista, legalmente habilitado, é que será possível verificar e esclarecer o que determinou o fato e apurar as causas motivadoras.”

Relembre o caso:

Na época, Maria Helena dos Santos, que mora em Bela Vista de Goiás, havia procurado o hospital assim que descobriu que estava com um quadro de insuficiência venosa nas pernas. Então, ela teria sido orientada a fazer uma cirurgia vascular chamada “safena”.

No entanto, ao realizar a operação, no de 06 de fevereiro deste ano, e voltar para casa, a vítima teria começado a se queixar de fortes dores assim que o efeito da anestesia acabou.

Ao G1, um dos filhos da dona de casa relatou que a mãe não conseguia nem mesmo mexer a perna direita, alegando estar completamente dormente e fria.

Preocupados, os familiares da idosa tentaram atendimento com o médico, que explicou que os sintomas eram comuns no pós-operatório e pediu que ela aguardasse em casa.

Com a insistência da paciente, que não aguentava mais a evolução das dores, Benedito autorizou que ela fosse transferida para o Hospital Municipal de Morrinhos, onde ela foi submetida a exames e, no dia seguinte, foi encaminhada para o Hospital de Urgência de Goiânia (HUGO).

Ao chegar à capital, a equipe médica da unidade de saúde imediatamente encaminhou a paciente para o centro cirúrgico, suspeitando de trombose. No entanto, durante a cirurgia, foi constatado que a artéria femoral da paciente estava comprometida.

Assim, a família de Maria Helena autorizou a amputação da perna direita da idosa, visto que ela corria riscos à saúde.

A dona de casa recebeu alta hospitalar no dia 17 de fevereiro.