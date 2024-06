Ano de 2025 terá feriado de quase uma semana; veja quando e se programe para descansar

Período será ideal para fazer uma viagem ou dar uma boa pausa dos dias corridos

Thiago Alonso - 16 de junho de 2024

Pirenópolis, em Goiás. (Foto: Divulgação)

Para muitos, 2024 pode ter sido um ano frustrante, principalmente pela falta de feriados no calendário. E o cenário se torna ainda mais decepcionante quando se observa as datas que poderiam ser prolongadas.

No entanto, para compensar esse período, 2025 promete entregar muito quando o assunto é uma folguinha extra. Isso porque, durante todos os 365 dias do próximo ano, os brasileiros poderão aproveitar oito feriados prolongados.

Entre estes, um específico chama a atenção no mês de abril. Entre os dias 17 e 22, os trabalhadores que adotam ponto facultativo poderão ter quase uma semana de descanso.

As datas, que começam em uma Sexta-Feira Santa (18) (ou Sexta-Feira da Paixão), são seguidas pelo dia dos Povos Indígenas (19), no sábado; depois um domingo de Páscoa (20) e dia de Tiradentes (21).

Além de todos esses dias, ainda é possível que as repartições publicas adotem o ponto facultativo na quinta-feira (17) e na terça (22), em que é celebrado o dia do Descobrimento do Brasil, totalizando os 06 dias.

Assim, mesmo que ainda falte muito tempo para que esta data tão esperada chegue, já é possível começar o planejamento para uma viagem ou para dias de descanso.