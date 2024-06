Governo Federal abre inscrições para curso de libras gratuito e à distância

Ação visa prover inclusão e melhora no atendimento às pessoas com deficiência auditiva nos serviços turísticos e fomentar conhecimento para interessados na pauta

Magno Oliver - 16 de junho de 2024

(Foto: Fernando Frazão / AgÊncia Brasil)

O Ministério do Turismo (MTur) abriu inscrição para curso gratuito de Libras (Língua Brasileira de Sinais) visando a capacitação e melhora da comunicação para brasileiros e brasileiras que atuam no ramo do turismo.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 1º de julho. Não há limite de vagas. A pasta informa que a ação visa prover inclusão e melhora no atendimento às pessoas com deficiência auditiva nos serviços turísticos.

O curso “Turismo Acessível na Língua Brasileira de Sinais” foi pensado para funcionários de bares, restaurantes, hotéis, pousadas, resorts, parques aquáticos, temáticos, guias, motoristas, empresários do setor de turismo e demais pessoas interessadas.

Criado em parceria com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), a grade é composta por recursos didáticos, como vídeos, cartilhas, infográficos e e-books educativos.

Dentre os cursos, temos:

1. Surdez e Sociedade.

2. Língua Brasileira de Sinais.

3. Comunicação com Surdos.

4. Alfabeto Manual.

5. Saudações e Sinais de Nome.

6. Tempo e Valores Monetários.

7. Localizações e Meios de Transporte.

8. Informações Turísticas.

9. Equipamentos, Serviços e Atrativos Turísticos para Surdos.

10. Tecnologia Assistiva Auditiva para Pessoas Surdas.

11. Boas Práticas para Atender Clientes com Surdez.

12. Barreiras Comunicacionais.

Como se inscrever?

Para fazer sua inscrição, basta (CLICAR AQUI). Conforme o Ministério do Turismo, o curso “Turismo Acessível na Língua Brasileira de Sinais” é um curso de extensão com 30 horas de duração e o aluno poderá realizar todos os cursos e obter certificado com carga horária total de 300 horas.

Em entrevista à revista hotéis, o Ministro do Turismo, Celso Sabino, pontua que a comunicação inclusiva no turismo é fundamental para um lazer acessível.

“Precisamos qualificar os profissionais envolvidos e oferecer um atendimento personalizado e eficiente ao turista com deficiência auditiva. O turismo deve ser comprometido com a diversidade e igualdade de acesso, contribuindo para o pleno desfrute turístico desse público”, finaliza.

