Motociclista morre em gravíssimo acidente após condutor de carro alegar que sol atrapalhou a visão

Vítima foi a óbito ainda no local, tendo tido o braço esquerdo arrancado por conta da colisão

Davi Galvão - 16 de junho de 2024

Motocicleta foi completamente destruída após o acidente. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente ocorrido na manhã deste sábado (15), na GO-463, altura do município de São Domingos, custou a vida do motociclista Adeilson Ferreira dos Anjos, de 34 anos. O outro motorista envolvido, de 36, que segundo as autoridades apresentava sinais de embriaguez, alegou que teve a visão atrapalhada pelo sol.

Ao chegarem no local, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) constataram o óbito do condutor da Honda CG 160, que estava sem o braço esquerdo.

O motorista que dirigia o Fiat Bravo Sporting, entretanto, já havia sido conduzido por populares até o Hospital Municipal de São Domingos.

Após localizado, o condutor afirmou às autoridades que estava se dirigindo até a fazenda na qual trabalha quando, ao iniciar uma curva, o sol teria lhe atrapalhado a visão, de modo com que invadiu a pista contrária, momento no qual houve a colisão com a motocicleta.

Após o impacto, o carro capotou e só parou fora da pista. Já a motocicleta ficou completamente avariada, com a vítima falecendo no local.

Ainda, o relatório médico apontou que o motorista apresentava sinais de embriaguez, com forte odor de álcool e confusão ao tentar pronunciar palavras.

A equipe da PM permaneceu aguardando a liberação do condutor por parte do hospital para que ele pudesse ser conduzido até uma delegacia.