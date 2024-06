Bolsonaro muda agenda em Aparecida de Goiânia e promete percorrer ruas

Evento de lançamento da pré-candidatura de Professor Alcides terá motociata

Pedro Hara - 17 de junho de 2024

Bolsonaro e Professor Alcides em Brasília. (Foto: Divulgação/Professor Alcides)

Marcada para esta terça-feira (18), a agenda de Jair Bolsonaro (PL), em Aparecida de Goiânia, sofreu mudanças. Previsto para ser realizado na Atlanta Music Hall, na BR-153, o compromisso foi transferido para as ruas da cidade.

Às 16h30, o ex-presidente participa de uma motociata na Avenida Igualdade, no setor Garavelo. O término será na Avenida Central, com a 21 de Abril, no Jardim Tiradentes, onde será realizado o lançamento da pré-candidatura de Professor Alcides (PL).

Além de Bolsonaro e Alcides, o evento terá a presença de Wilder Morais, presidente estadual do PL, Gustavo Gayer (PL), pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, além de outras lideranças do partido.