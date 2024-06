Ônibus é incendiado na avenida Brasil após mortes em ação policial no Rio

Segundo a Polícia Militar, o ato é uma represália a três mortes na comunidade do Batan durante ação policial realizada no domingo (16).

Folhapress - 17 de junho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / UOL)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um ônibus foi incendiado nesta segunda-feira (17) na avenida Brasil, na região de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Ônibus foi incendiado na altura da comunidade onde as mortes foram registradas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o veículo completamente tomado pelas chamas e uma intensa fumaça que se espalhou pela via.

Parte da pista foi interditada, mas o trânsito já foi normalizado na região, segundo o Centro de Operações Rio.

Grupo de moradores ateou fogo no ônibus por ordem de chefes do tráfico de drogas da região, segundo a PM. A corporação afirmou que, além do veículo, o grupo também incendiou objetos na via e atirou pedras em motoristas que passavam pelo local.

Polícia Militar diz que a ação foi em represália pela morte de três criminosos. No domingo (16), ação do 14º BPM (Bangu) deixou três suspeitos mortos durante patrulhamento na comunidade do Batan.

Ônibus incendiado é da linha 770 (Campo Grande x Coelho Neto), segundo a empresa Rio Ônibus. “A empresa repudia mais um episódio de violência e reitera a necessidade de ações efetivas por parte das autoridades de segurança pública do Rio de Janeiro. É preciso, com urgência, garantir o direito de ir e vir do cidadão”, disse por meio de nota.

Na semana passada, outro ônibus foi incendiado na avenida Brasil. Na ocasião, o grupo incendiou o coletivo em represália à operação da polícia do Rio de Janeiro no Complexo da Maré.