Anatel libera sinal 5G para mais de 100 cidades em Goiás

Novidade estará disponível para operadoras que adquirirem os lotes para operar

Pedro Hara - 18 de junho de 2024

Antena de 5G. (Foto: Zack Stencil/MCom)

A partir da próxima sexta-feira (21), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), vai liberar a instalação do 5G em 103 municípios de Goiás.

A novidade estará disponível para as operadoras que adquirirem lotes na faixa dos 3,5 gigahertz (GHz).

No entanto, a permissão para operar não é garantia de que o serviço funcionará de imediato. A previsão de implementação depende do planejamento de cada prestadora.

Segundo a Anatel, com a liberação do serviço, o sinal 5G será universalizado para os 246 municípios de Goiás.

As cidades que vão receber a novidade são: Adelândia, Aloândia, Alto Horizonte, Amaralina, Americano do Brasil, Amorinópolis, Aporé, Araguapaz, Arenópolis, Aruanã, Aurilândia, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Bonópolis, Britânia, Buriti de Goiás, Cachoeira Alta, Cachoeira de Goiás, Caçu, Campos Belos, Campos Verdes, Carmo do Rio Verde, Ceres, Chapadão do Céu, Córrego do Ouro, Crixás, Diorama, Divinópolis de Goiás, Doverlândia, Edealina e Edéia.

A implementação também será feita nos municípios de Estrela do Norte, Faina, Fazenda Nova, Firminópolis, Formoso, Goiás, Goiatuba, Guaraíta, Guarani de Goiás, Guarinos, Heitoraí, Indiara, Ipiranga de Goiás, Iporá, Israelândia, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itajá, Itapaci, Itapirapuã, Itapuranga, Itarumã, Jandaia, Jaraguá, Jaupaci, Joviânia, Jussara, Lagoa Santa, Mara Rosa, Matrinchã, Mineiros, Moiporá, Montes Claros de Goiás, Montividiu do Norte e Morrinhos.

O sinal 5G chega igualmente nas cidades de Morro Agudo de Goiás, Mossâmedes, Mozarlândia, Mundo Novo, Mutunópolis, Nova América, Nova Crixás, Novo Brasil, Novo Planalto, Palestina de Goiás, Palminópolis, Paranaiguara, Paraúna, Pilar de Goiás, Piranhas, Porangatu, Portelândia, Posse, Quirinópolis, Rubiataba, Sanclerlândia, Santa Fé de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santa Tereza de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, São Domingos, São João da Paraúna, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, São Patrício, São Simão, Trombas, Turvânia, Uirapuru, Uruana e Vicentinópolis.