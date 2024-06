Inglês exagera na bebida, dorme em jogo da Eurocopa e acorda de manhã em estádio

THIAGO RABELO

O consumo exagerado de álcool tem proporcionado grandes histórias na Eurocopa. Logo no primeiro jogo da Inglaterra na competição, vitória por 1 a 0 sobre a Sérvia, um torcedor dormiu durante a partida e acordou de manhã, quando a Arena Schalke já estava completamente vazia.

“Acabei de acordar. São 4 da manhã e eu estou tremendo de frio no estádio do Schalke”, disse o torcedor. O vídeo foi postado por um perfil no TikTok e rapidamente se viralizou pela internet.

Antes da partida, a polícia alemã chegou a recomendar aos ingleses para usar maconha, que foi descriminalizada no país em abril, em vez de beber cerveja.

“Não tem problema fumar cannabis nas ruas. Se nós vermos um grupo de pessoas bebendo álcool e com um jeito agressivo, e um outro fumando cannabis, é claro que vamos prestar mais atenção no grupo do álcool”, disse Stephan Knipp, porta-voz da polícia de Gelsenkirchen.