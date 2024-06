‘Não conseguimos nos despedir’, diz Ralf sobre Chrystian; famosos lamentam morte

Irmão do sertanejo, o cantor Ralf lamentou pelas redes sociais não ter conseguido se despedir dele

Folhapress - 20 de junho de 2024

(Foto: Captura/ Youtube/ The Noite com Danilo Gentili)

Irmão do sertanejo Chrystian, que morreu aos 67 anos na noite desta quarta-feira (19), o cantor Ralf lamentou pelas redes sociais não ter conseguido se despedir dele.

“Meu irmão querido. Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir, mas tenho certeza que nosso ‘Pai’ te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz”, publicou.

Além dele, mais famosos lamentaram a perda. Roberta Miranda afirma que jamais esquecerá o sorriso do amigo. “Um pouco de mim e da música sertaneja se vai junto com você. Estou triste. Nunca imaginei me despedir assim. Mas o seu legado e das músicas sempre será lembrado”, publicou.

Michel Teló postou uma foto ao lado do amigo. “Descanse em paz, ídolo. Esse dia foi um dos mais especiais da vida”, disse.

Tania Mara disse no Instagram que ainda não conseguia acreditar no que aconteceu. “Estará sempre em meu coração, com todo amor de fã e respeito profissional. Muitos encontros alegres e tua leveza ficarão na memória”, comentou ela em uma postagem.

Felipe Araújo escreveu que a música sertaneja perde um talento. “Mesmo sem termos nos conhecido pessoalmente, sua carreira foi inspiradora. Descanse em paz, Chrystian”, publicou.

Leonardo afirmou que “perdemos uma das maiores vozes da música”, e Zezé Di Camargo diz que Chrystian “sempre foi um cara de talento ímpar que parava tudo com sua alegria”.

MORTE DO CANTOR

Chrystian estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo, onde fazia tratamento para enfrentar problemas renais e cardíacos.

O artista começou uma carreira solo em 2021, após 40 anos de dupla com o irmão, com um intervalo de dois anos depois de um rompimento. Com Ralf, gravou sucessos como “Saudade”, “Ausência”, “Chora Peito” e “Nova York”. Teve composições cantadas por artistas como Leonardo e Marília Mendonça.

Chrystian tinha show marcado para o dia 22 em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Há dois dias, ele divulgou nas redes sociais a gravação de um programa com os cantores Renato Teixeira e Sérgio Reis. Os três deram entrevista para Danilo Gentili, no SBT, exibida no dia da morte do sertanejo.