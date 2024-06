O erro em exame de DNA que causou a destruição de uma família inteira

Mãe de gêmeos perdeu emprego, cargo na empresa e sofreu linchamento público por conta de um teste que mudou completamente a vida dela

Magno Oliver - 22 de junho de 2024

(Foto: Reprodução / Metropoles)

O casal Elizabete Santos Reis de Lima, 36 anos, e Jeremias Batista Costa Filho, 39, tiveram uma reviravolta no relacionamento depois de um exame de DNA equivocado.

Eles se conheceram em 2018 e, no ano seguinte, resolveram morar juntos, começar uma nova vida, constituir família e viver um amor a dois.

Só que em 2020, Elizabete deu à luz a um casal de gêmeos e, a partir daí, a vida dela começou a mudar completamente.

“A gente já morava junto. Decidimos engravidar, mais por vontade dele, que me disse que sonhava em ser pai.”, disse em entrevista ao Metrópoles.

O erro em exame de DNA que causou a destruição de uma família inteira

Tudo começou a se tornar um pesadelo depois que, do nada, Jeremias, decidiu fazer um exame de paternidade com o filho masculino dos gêmeos sem avisar à mãe das crianças.

O resultado do DNA deu negativo e ele apresentou a resposta do teste à Elizabete logo às vésperas do Natal, em 2020 em pleno auge da pandemia.

“Fiquei sem saber do que se tratava. Não tinha verdade ali. Falei para ele que se ele não era o pai, eu não era a mãe”, afirma Elizabete.

Com a intenção de fazer um novo exame contendo o material genético dela, o companheiro negou de imediato e ela então surtou pois havia pensando que os filhos poderiam ter sido trocados enquanto estava internada no hospital.

“Fui ver as fotos do parto de nossos filhos, para conferir se existia alguma semelhança do bebê que saiu de mim com aquela criança que estava ali do meu lado. Entrei em surto, porque tinha certeza que minha honra não havia sido quebrada, não havia outro pai, outro homem em minha vida.”

O novo resultado indicou que o exame feito com o garoto estava errado e então a missionária evangélica Elizabete se sentiu arrasada. Foi aí que o projeto de família que estava começando ficou em ruínas.

“Louca dos gêmeos”

Com o erro no exame de DNA constatado, o fim do relacionamento do casal veio à tona, ela perdeu o emprego como auxiliar financeira de uma empresa de publicidade e sofreu muitos ataques.

Em resposta à ação, Jeremias começou a difamar a então agora ex-mulher usando o resultado do resultado de DNA antigo. Ele passou a chamá-la de adúltera, golpista e “louca dos gêmeos”. Ela foi despejada a pedido de sua ex-cunhada, dona do apartamento onde ela estava com as crianças e o ex-companheiro.

“Eu cheguei a pensar em me matar. Porque não tinha ninguém me apoiando. Não tinha nenhum ombro para chorar aquela injustiça.”, desabafou ela.

O desfecho da saga

Elizabete resolveu buscar apoio jurídico e moral entrando na Justiça para solicitar novos exames de DNA e descobrir a verdade.

Em 29 de dezembro de 2022, a paternidade de Jeremias para as duas crianças acabou sendo oficialmente comprovada. O homem questionou o resultado e uma contraprova foi feita, confirmando que o homem é sim o pai dos gêmeos.

O reconhecimento da paternidade foi homologado pela Justiça baiana, não cabendo mais recursos.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!