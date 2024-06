Uma pessoa que vocês não deram bola vai voltar e será a mais especial da vida desses signos

Gabriella Licia - 22 de junho de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

Existem alguns signos que são mestres em ignorar alguém interessante e depois reencontrar essa pessoa e perceber que é a que você mais ama. E pasmem: chegou o momento da reviravolta!

O interessante é que essas peças que a vida faz questão de pregar nos nativos serve não somente para o amadurecimento, mas para entender que existe um tempo certo para tudo na vida e que é preciso ouvir mais vezes do que falar.

A pessoa que está prestes a chegar poderá ensinar em diversas áreas da sua vida, agregando até mesmo no seu lado profissional. Não se acanhe ou tenha medo de dar o braço a torcer.

Diante disso, confira abaixo quais serão os signos contemplados com essa reviravolta e poderão se deparar com alguém do passado, que fora ignorado, e se tornará um amor genuíno, capaz que modificar todo o seu atual cenário positivamente. Veja só!

1. Gêmeos

Os geminianos trazem esse costume consigo a vida inteira: basicamente fogem de muitas pessoas com medo de fidelizar laços, evitam contatos mais íntimos, não dão bola para romances.

Acontece que as transições astrológicas atuais estão agindo para que todo este cenário mude e vocês entrem em uma relação saudável e sólida, diferente de tudo que já vivenciaram.

Não é preciso sentir medo de ser regrado, limitado ou ter a liberdade excluída. O amor pode ser calmo e, quando genuíno, te permitirá ser exatamente quem você é. (Serve para Sol, Lua ou Vênus na casa).

2. Leão

Os leoninos também estão entre os signos que olham para alguém com desdém no início e depois acabam mordendo a língua por descobrir coisas incríveis sobre quem eles não deram a menor credibilidade.

E o pior: eles não aprendem! É importante saber escutar mais, ouvir o que o outro tem a dizer e conhecer as verdadeiras facetas das pessoas. Não dá para sobreviver com tantas relações superficiais.

Dica: profundidade não é sinônimo de afogamento. Existe um universo a ser explorado, caso vocês se permitam!

3. Aquário

Por fim, os aquarianos são outros que já chegam com alguns receios na hora de conhecer alguém e, geralmente, optam por não dar tanta bola para as pessoas, principalmente se forem de signos regidos por água.

Agora, com Sol, Mercúrio e Vênus na casa de Câncer, é difícil que o romantismo não os afetem também, juntamente do melodrama e a carência.

Sejam mais justos consigo mesmo e se permitam a ouvir mais, pois essa pessoa pode te surpreender e colaborar positivamente em vários âmbitos de suas vidas, não somente romântico.

