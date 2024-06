Conheça anapolina que tem feito sucesso nas redes sociais com vídeos divertidos

Influenciadora acumula mais de 1,1 milhão no Tiktok e vem chamando atenção dos internautas

Gabriella Pinheiro - 23 de junho de 2024

Patrícia Alves de Moraes. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Os diálogos divertidos com silêncios constrangedores, as imitações e as consideradas ‘maluquices’ são os diferenciais que tem feito a goiana Patrícia Alves de Moraes, conhecida como Patrícia Pam, de 40 anos, se destacar na web.

Vira e mexe, vídeos da nova ‘tiktoker’, que já acumula mais de 1,1 milhão de seguidores no aplicativo, tem viralizado não só na plataforma, mas também em outras redes sociais como X – antigo Twitter – e Instagram.

Um deles, por exemplo, possui mais de 1,1 milhão de visualizações e 120 mil curtidas. Nele, a anapolina finge ser uma professora e fala que pediu para que os alunos fossem fantasiados conforme a profissão da mãe.

Mas ao ‘ver outra criança’ vestida de branco, interpretada por ela mesmo com um efeito infantil, a ‘docente’ tenta adivinhar qual seria a profissão da mãe da menor, chutando coisas como açougueira, mas recebe uma outra resposta.

“Operadora de caixa”, fala enquanto corta uma caixa de papelão com uma tesoura.

Natural de Anápolis, mas moradora de Goiânia, Patrícia é atriz e personal trainer e revela que a paixão pela comédia surgiu desde cedo, ainda quando era criança.

Ao portal “Sou Catarina”, ela diz que costumava imitar personagens da Escolinha do Professor Raimundo nas rodas de amigos, mas que foi somente em 2016 que ela ingressou no curso de Teatro do Instituto Professor Gustav Ritter, de Goiânia, e começou a atuar em peças.

“Nas redes sociais sempre postava vídeos curtos de comédia, mesmo antes de existir o Tik Tok. Quando surgiu o Tik Tok já estava habituada ao modelo e fazia vídeos para crianças, que era a maioria no começo da plataforma”, explicou.

Com a chegada do sucesso, ela conta que conseguiu migrar o espaço de trabalho para as redes sociais, fazendo conteúdos de qualquer lugar de onde esteja e, dessa forma, cumprindo a própria missão.

De acordo com ela, agora, o plano é estender o prazo dos vídeos no Youtube e, inclusive, apostar em um novo formato de comédia na web.

“Meu plano para curto prazo é postar vídeos maiores no YouTube. Um sonho seria fazer uma série de comédia. Sou apaixonada por séries americanas como Friends e Modern Family. Gostaria muito de participar de uma série nesse modelo aqui no Brasil”, diz.