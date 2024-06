Garotinho goiano que deu ‘show’ em arraiá de escola viraliza e inspira Luciano Huck a um novo quadro global

Ao Portal 6, mãe do menor, Amanda Vieira, revela que, desde postagem, gravação já acumula mais de 15 milhões de visualizações

Gabriella Pinheiro - 24 de junho de 2024

Miguel Vieira. (Foto: Arquivo Pessoal/ Amanda Viera)

Com apenas 04 anos, o pequeno Miguel Vieira prova que já carrega o ‘malemolejo’. Em uma apresentação de quadrilha de Festa Junina, realizada em um CMEI, em Trindade, a criança conseguiu impressionar não só os presentes, mas também internautas ao dar um verdadeiro show, com direito a movimentos certeiros e gingado.

O sucesso foi tanto que, em questão de cinco dias desde a publicação no TikTok, a filmagem já acumula mais de 15 milhões de visualizações na plataforma e rendeu pouco mais de 11 mil seguidores no perfil oficial do pequeno no Instagram.

Uma das pessoas que também se encantou com o talento do menino rapaz foi o apresentador Luciano Huck que, na manhã desta segunda-feira (24), repostou a gravação e elogiou a desenvoltura.

“Eu fiquei impressionado com a desenvoltura do pequeno Miguel. Ele arrasou na apresentação junina da escola e parece até o coreógrafo da turma. Já estou pensando em uma edição kids da Dança”, escreveu ele na legenda.

A repercussão repentina pegou de surpresa a mãe do menor e servidora pública de Trindade, Amanda Vieira, que revelou que, desde a publicação, tem recebido uma onda de mensagens nas mais diferentes plataformas.

“Desde o dia que a minha sobrinha postou o vídeo, que foi na segunda, ele tem repercutido de uma maneira estrondosa. […] É uma gratificação muito grande ele ser reconhecido por gente de todo o país e do estado. Eu recebi diversas mensagens, meu telefone não para o dia inteiro”, afirmou ela ao Portal 6.

Mas o espetáculo dado pelo filho não foi uma surpresa para ela. De acordo com Amanda, há tempos o pequeno tem o hábito de exibir o talento em festas de família.

Segundo ela, todo o núcleo familiar já conhecia o lado dançarino de Miguel que, inclusive, costuma aprender novos movimentos olhando dancinhas no TikTok, com a supervisão da mãe e o apoio da sobrinha dela.

“Desde pequeno ele dança. Ele nasceu na era do TikTok e minha sobrinha sempre incentivou ele a dançar algumas danças do Tiktok, as que são permitidas para ele são para a idade dele. Umas ele aprende sozinho e outras ele tira da cabecinha dele. Para nós da família já era costume porque nas festas ele sai dançando e esses vídeos eram compartilhados só entre nós”, explica.

Agora com o recente sucesso, Amanda afirma que pretende compartilhar um pouco mais da rotina do pequeno e explorar o lado artístico de Miguel que, no momento, diz querer seguir uma profissão diferente da área no futuro: a de médico.

“Temos planos de fazer vídeos dele dançando, da rotina dele, mas tudo com acompanhamento porque ele ainda é muito pequenininho, mas a gente está pensando sim. Ele fala para mim que quer ser médico, mas eu acho que ele vai ser artista, porque ele ama dançar”, complementa.