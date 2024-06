Desafio: encontre “CARÁTER” em menos de 20 segundos e prove que você consegue

Você precisará encontrar as palavras escondidas em meio a um quadro embaralhado de letras o mais rápido que conseguir

Magno Oliver - 26 de junho de 2024

(Foto: Ilustração Portal 6)

Com a chegada das inteligências artificiais e o avanço da tecnologia, os jogos digitais se tornaram febre novamente entre a população brasileira. E com o clássico e famoso jogo do caça-palavras não foi diferente. Ele voltou a bombar.

Pensando nisso, se você tem boa agilidade de raciocínio, o caça-palavras é uma ótima opção de lazer, ainda mais por se tratar de um desafio que estimula o raciocínio rápido e a percepção visual.

Esse clássico oferece uma diversão empolgante, que proporciona desenvolvimento da concentração, da paciência, da habilidade ocular e da capacidade memória.

Pensando nisso, separamos um desafio de palavras em que você vai precisar encontrar, em meio a um quadro com várias letras do alfabeto, a palavra “CARÁTER“, mas no tempo máximo de 20 segundos.

Assim, você vai precisar se concentrar bastante para encontrar o termo no tempo mínimo que sua habilidade mental alcançar, heim! Tenha rapidez no olhar e não demore muito!

Será que você consegue? Confira agora os mistérios escondidos dentro do quadro que separamos para você resolver. Poucas pessoas conseguiram!

E aí, meus queridos leitores e leitoras do Portal 6, conseguiram encontrar a palavra que estava escondida no nosso desafio? Como foi a experiência desse teste ocular?

Se você trabalhou o olhar rápido e se deu bem, saiba que está de parabéns! Suas habilidades oculares e mentais estão muito acima da média, a um nível excelente. Você possui uma percepção ocular impressionante e perspicaz!

Confira o Gabarito do CAÇA-PALAVRAS:

